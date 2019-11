Calcio, Savona. Il presidente della Polisportiva Quiliano smentisce un riavvicinamento: "False le voci su un nuovo accordo"

Nel corso della Terza Commissione Consiliare, che si è svolta martedì scorso a Palazzo Sisto, si sono intravisti parlare in maniera fitta l'avvocato Fabio Sergi, rappresentante legale del Savona, e Aureliano Pastorelli, presidente della Polisportiva Quiliano.

Nei giorni seguenti si sono diffuse voci su un possibile nuovo accordo raggiunto tra le parti, dopo lo sfratto della Prima Squadra dal "Picasso", ma è lo stesso Pastorelli a smentire ogni tipo di indiscrezione:

"In merito alle voci che sono circolate su un possibile accordo intrapreso dai fratelli Sergi con la Polisportiva Quiliano, durante la commissione consiliare di martedì, ci terrei a smentire categoricamente che questo sia avvenuto.

La nostra società non ha notizie dei vertici societari savonesi da più di un mese.

Il comunicato stampa diffuso giovedì è stato redatto dai dirigenti del settore giovanile con i quali ci siamo impegnati a continuare l'attività dei ragazzi per motivi puramente morali nei loro confronti e nei confronti delle loro famiglie.

Durante la commissione i fratelli Sergi hanno addirittura risposto di non conoscere l'attuale situazione giovanile e non una parola di conforto in tal senso è stata data ne da loro ne dall'amministrazione comunale. Voglio ringraziare i consiglieri Di Padova e Bussalai per le belle parole nei confronti della nostra società e del nostro modo di operare. In attesa dell'evolversi della situazione e di un segnale dal nuovo presidente del Savona FBC chiediamo che la Polisportiva Quiliano non sia tirata in ballo con indiscrezioni non veritiere".