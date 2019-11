Calcio. Savona: si torna al "Bacigalupo" per il derbyssimo con la Sanremese. De Paola: "Noi siamo pronti, è una gara che va giocata con il sangue agli occhi" (VIDEO)

AGGIORNAMENTO ORE 12.45: l'Arpal ha emesso un'allerta meteo di livello GIALLO per domenica, Savona-Sanremese verrà quindi regolarmente disputata.

In attesa di eventuali allerte meteo per domani, quando sono previste piogge per tutto l'arco della giornata, il tecnico del Savona Luciano De Paola ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del sentitissimo derby contro la Sanremese.

Un appuntamento particolarmente atteso dai supporter biancoblù, pronti a ritornare sui gradoni dello stadio "Valerio Bacigalupo" dopo i tre mesi vissuti al "Chittolina" di Vado proprio per permettere la ricrescita dell'erba seminata a inizio autunno.

A livello di formazione da valutare le condizioni di Disabato e Siani, mentre in difesa giocherà il rientrante Castellana al posto dell'infortunato Fricano