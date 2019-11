Rugby Ligure: un nuovo fine settimana a pieno ritmo, dalle prime squadre ai campionati giovanili

A tre giornate dal termine del 2019, ed a quattro alla fine del girone di andata, il Campionato di Serie A lascia ancora qualche credito ai club liguri. Soprattutto per la Pro Recco, che anticipa a domani pomeriggio il confronto con gli isolani dell’Alghero, esiste ancora la possibilità di riagganciare le prime posizioni della classifica. E sempre domani, tra l’altro, sul sintetico del Carlo Androne, andrà in scena il Festival Regionale dedicato agli Under 14, con in campo il meglio del rugby giovanile della Liguria. Doppio appuntamento di rilievo, quindi, domani in riviera, mentre il CUS Genova sarà impegnato in casa dell’Accademia, per affrontare la capolista del girone. Proseguono i campionati di serie C/1 e C/2, ancora poco ben definiti nelle graduatorie per conseguenza di alcuni recuperi ancora da effettuare, mentre in campo in questo fine settimana saranno in campo tutte le altre categorie giovanili e le attività al femminile.

SERIE A GIRONE 1 (VI GIORNATA)

- Sabato ore 14,00 -

Tossini Recco – Amatori Alghero (Carlo Androne arb.Daniele Vagnarelli di Milano)

- Domenica 14,30 -

Accademia Ivan Francescato – CUS Genova (Campo S.Michele Calvisano arb.Matteo Franco di Pordenone)

TK Group VII Torino – I Centurioni Lumezzane

A.S.R. Milano – Parabiago

Biella – ITINERA CUS Torino

CLASSIFICA: Accademia Ivan Francescato punti 20, Biella 19, VII Torino 17, Parabiago 16, CUS Torino (*) 14, Pro Recco 13, A.S.R. Milano 7, CUS Genova (*) 6, Alghero 5, I Centurioni Lumezzane punti 1.

(*) = partite da recuperare.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (I GIORNATA RITORNO) domenica 12,30

Pro Recco/B – CUS Pavia (Carlo Androne arb. Carrubba)

Savona – Amatori Genova (Fontanassa/SV arb. Buso)

Union Riviera in sosta.

CLASSIFICA: CUS Pavia punti 15, Savona (**) 8, Amatori Genova (**) 5, Union Riviera (*) 4, Pro Recco/B (*) punti 0.

(*) = Partite da recuperare.

SERIA C/2 GIRONE 2 (VI GIORNATA) domenica 14,30

Saluzzo – DR Ferroviaria ITALIA LaSpezia (C.S. Cavallermaggiore arb. Sibona)

Cus PO – Lions Tortona (Rugby Park di Giarole arb. Alaimo)

Le Tre Rose – CFFS Cogoleto (Campo Ronzone di Casale Mo. Arb. Tonin)

VALTANARO in sosta.

CLASSIFICA: Tortona (*) punti 14, La Spezia (*) 11, CUS PO (*) 10, Valtanaro (**) 6, Saluzzo (*) 1, Le Tre Rose (*) 0, Cffs Cogoleto (*) - 4.

UNDER 18 GIRONE 2 TERRITORIALE (VI GIORNATA/RECUPERI) domenica 12,30

Amatori Genova – VII Torino (Comunale Sant’Olcese arb. Costa)

FTGI Ligues2 – FTGI Embriaci2 (Fontanassa/SV arb. Cassinelli)

Union Riviera – Unione Monferrato2 (PinoValle/Imperia arb. Shulgina)

Chieri in sosta

CLASSIFICA: VII Torino (*) punti 25, Amatori Genova (*) 20, Ligues2 (*) 15, Chieri ed Union Riviera (*) 5, Embriaci2 (*) 1, Monferrato2 (*) - 4.

UNDER 18 GIRONE 1 TERRITORIALE (RECUPERO III GIORNATA) domenica 12,30

FTGI Ligues1 – San Mauro (CarloAndrone/Recco arb. Balducci)

CLASSIFICA: Ivrea punti 22, Biella (*) 21, Rivoli (*) 16, Novara (*) 14, Ligues1 (*) 11, San Mauro (**) e Collegno (*) 5, Moncalieri (*) 1.

(*) = da recuperare.

UNDER 16 TERRITORIALE II TURNO GIRONE A (III GIORNATA) SABATO 16,30

Biella – Ligues1 (Stadio del Rugby/Biella arb. Massa)

CUS PO – CUS Torino

CLASSIFICA: CUS Torino punti 9, Biella 6, CUS PO (*) e Ligues1 (*) punti 0.

UNDER 16 TERRITORIALE II TURNO GIRONE B (III GIORNATA) sabato 16,30

VII Torino – CUS Genova (Cascina Nuova/Settimo To. arb. Fasano)

Monferrato - Collegno

CLASSIFICA: CUS Genova (*) e Collegno (*) punti 4, VII Torino (*) 1, Monferrato (*) punti 0.

UNDER 16 TERRITORIALE II TURNO GIRONE D (III GIORNATA) domenica 11,00

Province dell’Ovest – FTGI Ligues2 ( MarcoCalcagno/Cogoleto arb. Mansouri)

Union Riviera – Amatori Genova (PinoValle/Imperia arb. Borgo)

FTGI Marengo in pausa.

CLASSIFICA: Amatori Genova punti 5, Union Riviera (*) 4, Ligues2 (*) , Marengo (*) e Province dell’Ovest (*) punti 0.

UNDER 14 “FESTIVAL REGIONALE” sabato ore 10,00

Campo CarloAndrone Recco arb. Ermellino e Lanza

RAGGRUPPAMENTO UNDER 12

- Sabato 14,30 -

Stadio Carlini org. CUS Genova arb. Borzone.

SERIE A FEMMINILE (VI GIORNATA) domenica 14,30

CUS Genova – Biella (Stadio Carlini Arb. Alice Torre di Milano)

CUS Milano – CUS Pavia

Monza – Le Mastine Parabiago

Lions Tortona in sosta

CLASSIFICA: Monza punti 18, Chicken CUS Pavia 15, CUS Milano 11, Parabiago 10, Tortona 9, CUS Genova 5, Biella 0.

ATTIVITA’ FEMMINILE UNDER 16 – UNDER 14

- S A B A T O ORE 15,00 –

Campo Martinetti di Carmagnola (TORINO)arb. Ilucas e Merenda

(IN FOTO ALCUNI ATLETI DELLA PRO RECCO)