Campo ma non solo per Matteo Solari. Il tecnico dell'Albenga ha praticamente solo complimenti per i suoi dopo il 4-0 sull'Alassio FC, gettando lo sguardo anche all'apertura delle liste di mercato, pronte a portare da domani in bianconero Amerigo "Lenny" Castagna, centravanti nella prima parte di stagione al Pietra Ligure.





