Calcio, Prima Categoria. Tre spallate del Pontelungo all'Olimpia Carcarese e vetta conquistata

OLIMPIA CARCARESE 1 (57' VERO) - PONTELUNGO 3 (12' ROSSIGNOLO, 32' CANEVA, 45' GUARDONE)

50' Triplice fischio

45' Momento di tensione che porta al rosso diretto per Clemente e Rossignolo

42' Giallo per Hublina

39' Giraldi per Guardone nel Pontelungo

31' Caruso per Volga nei padroni di casa

29' Gerini calcia al volo da posizione defilata. Allario attento

27' Fuori Ardissone e dentro Gerini nel Pontelungo

25' Pallone in mezzo all'area del Pontelungo, diversi giocatori mancano l'impatto con la sfera. La palla finisce a Volga, il cui tiro però è troppo debole

17' Carcarese sfortunata. La punizione dalla distanza di Zizzini impatta con l'incrocio dei pali

12' ACCORCIA LA CARCARESE! La palla perviene quasi casualmente a Vero sulla trequarti. Il neoentrato calcia un missile che toglie letteralmente la ragnatela dall'incrocio

8' Vero per Comparato nella Carcarese

7' Inizio di marca ospite. Il Pontelungo forte del triplice vantaggio controlla il gioco sfoggiando una qualità collettiva assoluta

1' Partiti. Marini e Cervetto al posto di Vassallo e Manti nella Carcarese

Secondo tempo

46' L'arbitro manda tutti negli spogliatoi

45' TERZO GOAL DEL PONTELUNGO. Ezeukwu buca l'intervento dando il la all'assist di Rossignolo per Guardone, che fa partire un fendente che si insacca alla destra di Allario.

44' Giallo anche per Comparato che spegne un tentativo di contropiede degli ospiti

43' Volga tenta e sbaglia un dribbling all'altezza del cerchio di centrocampo. Ne consegue un fallo con tanto di giallo per l'otto valligiano

40' Tiro abbondantemente alto di Rossignolo dalla distanza

33' Fallo a centrocampo di Piazza, ammonito

32' RADDOPPIO DEL PONTELUNGO. Lungo traversone dalla destra che scavalca Allario. Caneva tutto solo infila il goal del raddoppio.

27' Leggera variazione sul tema per la Carcarese, con Clemente ad agire più sull'esterno per dare maggiore ampiezza e per cercare magari di provocare il secondo giallo per Enrico

25' Punizione dritta all'incrocio di Hublina. Miracolo di Breewer. Sull'angolo che ne è scaturito, la zuccata di Ezeukwu da pochi passi viene murata dalla difesa avversaria

21' Clemente va via sull'out di destra a Enrico, il quale lo ferma irregolarmente rimediando il primo giallo della disputa

20` Cross di Rossignolo, il tiro di Caneva, lasciato libero di controllare all'altezza del dischetto viene deviato in corner. Il goal pare aver rivitalizzato il Pontelungo, che in questo frangente occupa stabilmente la metà campo avversaria

12' VANTAGGIO PONTELUNGO! Azione ben orchestrata, il pallone perviene a Rossignolo che si gira e infila Allario sotto al sette. La fase difensiva dei padroni di casa è parsa troppo morbida e poco decisa nello spazzare l'area.

11' In un inizio abbastanza anonimo degli ospiti spicca la scelta quantomeno insolita di assegnare il numero 10 al centrale di difesa Monte

9' Doppio salvataggio di Breewer. Il numero 1 prima respinge la punizione di Zizzini e poi mette in angolo in tentativo di tap in di Hublina

7' Nota tattica. Carcarese a trazione anteriore con Zizzini ad agire da intermedio di centrocampo e Hublina a sostegno della coppia di attaccanti Manti e Clemente.

3' La prima conclusione è di Caneva, che controlla in area ma il tiro è fuorimisura. Sul ribaltamento, bella combinazione dei padroni di casa. Il tiro dal limite di Hublina viene deviato in corner dalla difesa dei ponentini

1' Pontelungo in completo blu incaricato della battuta. Cade la pioggia sul "Corrent". Fattore da non sottavalutare vista la conseguente scivolosità del terreno di gioco

Primo tempo

Al "Corrent" di Carcare va in scena il big match di giornata. Una vittoria oggi significherebbe molto per entrambe le squadre. L'Olimpia Carcarese, che in questo campionato ha ceduto soltanto sotto i colpi del Soccer Borghetto, potrebbe riconsiderare i propri obiettivi, fino a questo momenti limitati a "una salvezza tranquilla il prima possibile". Il Pontelungo, invece, completerebbe una "manita" di successi consecutivi e raggiungerebbe il primo posto in un tempo record se si pensa che la stagione era iniziata con due sconfitte nelle prime due partite.

Pontelungo: 1 Breewer, 2 Ferrari, 3 Enrico, 4 Piazza, 5 Ardissone, 6 Illiano, 7 Caneva, 8 Badoino, 9 Guardone, 10 Monte, 11 Rossignolo.

A disposizione: 12 Sesia, 13 Volpe, 14 Greco, 15 Bonadonna, 16 Gerini, 17 Giraldi, 18 Canetto, 19 Sansalone, 20 Pollio.

Allenatore: Zanardini

Olimpia Carcarese: 1Allario, 2 Vassallo, 3 Mazza, 4 Ezeukwu, 5 Spozio, 6 Comparato, 7 Clemente, 8 Volga, 9 Manti, 10 Hublina, 11 Zizzini.

A disposizione: 12 Landi, 13 Caruso, 14 Cervetto, 15 Rebella, 16 Bagnasco, 17 Siri, 18 Dealberti, 19 Vero, 20 Marini.

Allenatore: Chiarlone

Arbitro: Fontana di Savona