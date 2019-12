Calcio. Savona, il "Bacigalupo" rialza il sipario nella domenica più attesa dell'anno: alle 14.30 c'è il super derby contro la Sanremese

A distanza di circa otto mesi dalla finale playoff persa contro il Ligorna, il Savona torna ufficialmente a casa: sarà infatti lo stadio "Valerio Bacigalupo", risistemato in tempo record con il taglio dell'erba e alcuni lavori di manutenzione negli ultimi giorni, ad ospitare nuovamente gli striscioni di mister Luciano De Paola nell'attesissimo derby di campionato contro la Sanremese.

Un appuntamento che i tifosi biancoblù, nonostante il delicato momento vissuto proprio in questo periodo dalla società di Via Cadorna, attendono con ansia ormai da una settimana: il rischio allerta meteo arancione è stato scongiurato proprio nella mattinata di ieri, con il via libera ufficiale per la regolare disputa del match. Prevista inoltre una particolare coreografia da parte del tifo organizzato savonese: "Chiediamo a tutte le persone che verranno allo stadio di indossare una sciarpa biancoblù. Oggi in sostanza è necessaria una cosa non impossibile e al tempo stesso basilare: partecipazione".

In campo quindi due squadre in salute, con gli striscioni in serie positiva da quattro gare (tre vittorie e un pareggio) e determinati a dimostrare ancora una volta professionalità e voglia di mettersi in luce. Reduce da un mese positivo anche la formazione di mister Ascoli, a -1 dalla vetta e con il big match contro il Prato da recuperare il prossimo 11 dicembre.

A livello di formazione poche novità in casa Savona: De Paola ripartirà dal 4-3-3 che ben si è comportato nelle ultime due uscite, con il solo Castellana esterno basso di difesa al posto dell'infortunato Fricano. Non convocato Tripoli, ormai vicino a lasciare i colori biancoblù.

Nelle file matuziane occhi puntati sul gioiellino Scalzi, sempre particolarmente ispirato sul prato del "Bacigalupo" (lo scorso anno a segno nel 2-2 di fine settembre), e sugli ex Colombi e Gagliardi, quest'ultimo appena tornato nella città dei fiori dopo la breve esperienza di Vado.

Fischio d'inizio alle ore 14.30, con webcronaca diretta su Svsport.it e Rivierasport.it