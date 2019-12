Calcio, Seconda Categoria B: le inseguitrici della Vadese tifano Dego, attenzione però anche alle partita in coda

Il girone B di Seconda Categoria vive già di per sè su variabili davvero particolari, come la brevità del torneo e l'incognita maltempo (neve compresa), all'interno del territorio valbormidese.

Ma la situazione composta dagli impegni domenicali e da i recuperi in vista, potrebbe risultare determinante per lo sviluppo delle prossime partite.

Chi non vuole alzare abbassare i giri del proprio motore è sicuramente la Vadese, alla ricerca del sesto sigillo consecutivo in campionato: le prime inseguitrici degli azzurrogranata faranno il tifo per il Dego, a patto però di portare a casa punti pesanti nei loro impegni.

Due di loro, Calizzano e Plodio, saranno l'una di fronte all'altra nel big match di alta classifica, mentre il Mallare, reduce dal tris con la Rocchettese, affronterà il fanalino di coda Murialdo.

Test conferma per la Priamar, dopo il successo con il Calizzano, sul difficile campo di Pallare, mentre l'esito di Rocchettese - Sassello e Nolese - Santa Cecilia potrebbe definire con ancor più precisione le dinamiche della zona medio-bassa della graduatoria.