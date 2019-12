Calcio. Serie D, la battaglia del "Bacigalupo" premia la Sanremese: Savona ko 2-1 sotto i colpi di Spinosa

SAVONA - SANREMESE 1-2 (32' Spinosa, 43' Ghinassi, 70' Spinosa)

IL FINALE DAL "BACIGALUPO": LA SANREMESE RIESCE A SPUNTARLA PER 2-1 GRAZIE ALLA DOPPIETTA DI SPINOSA E VINCE IL DERBY CONTRO UN SAVONA COMUNQUE AMMIREVOLE E APPLAUDITO DAL PUBBLICO

93' ancora un giro di lancette, la Sanremese riesce a gestire la sfera senza far avvincinare gli striscioni alla propria area

90' quattro minuti di recupero

89' punizione per il Savona dalla trequarti calciata malamente da Disabato, la sfera arriva poi ad Amabile che di sinistro spara alle stelle

88' entra Gagliardi al posto di Lo Bosco, altra sostituzione operata dalla panchina matuziana

87' ci prova Siani con il destro a giro dal limite, pallone a lato di un nulla

85' fase confusa della gara, i matuziani stanno cercando di limitare le iniziative di un Savona generossisimo che continua a spingersi in avanti

80' giallo per Giovannini, trattenuta ai danni di Scalzi lanciato in ripartenza

78' annullato al Savona il gol del 2-2, dubbia posizione di fuorigioco dopo una mischia nell'area piccola. Decisione alquanto coraggiosa dell'assistente arbitrale

77' Mehic per Albani, ultime mosse per la panchina savonese nel tentativo di raddrizzare la gara

75' partita d'altri tempi al "Bacigalupo": condizioni davvero al limite con acqua, fango e vento freddissimo che stanno rendendo questo derby ancor più esaltante

74' ancora un quarto d'ora di partita, striscioni puniti ancora una volta da una grande giocata in verticale della Sanremese, fortunata nei minuti precedenti ma comunque in grado di poter mettere in difficoltà l'avversario in qualsiasi momento

70' ED ARRIVA IL NUOVO VANTAGGIO DELLA SANREMESE: Spinosa sbuca alle spalle della difesa biancoblù dopo un passaggio in verticale di Taddei, conclusione a botta sicura sul primo palo e pallone alle spalle di Vettorel

69' altra gran giocata di Giovannini, ma il suggerimento in area di rigore non è preciso. Sempre più Savona che Sanremese in questa ripresa, ma la partita resta apertissima da una parte all'altra.

67' entra in campo anche Amabile al posto di Buratto, Savona a trazione anteriore in questa ultima parte di gara

64' De Paola si gioca la carta Obodo, fuori D'Ambrosio

61' entra Calderone al posto di Likaxhiu, primo cambio tra le file della Sanremese

59' altra chance per i biancoblù: Disabato scalda i guantoni di Caruso, sulla respinta del portiere matuziano si avventa Siani che calcia addosso a Bregliano

55' slalom speciale pazzesco di Giovannini, pallone per l'accorrente Buratto che di destro non trova lo specchio della porta da buona posizione

53' primo cambio per gli striscioni, con David che rileva Castellana

50' scintille in campo, espulsi tra le polemiche i due tecnici Ascoli e De Paola in un clima di grande tensione

49' clamorosa doppia chance per il Savona con Disabato e Siani, che colpisce un clamoroso palo dopo un colpo di tacco su cross di Buratto. Nell'azione precedente pericoloso traversone in area di Disabato, con la sfera che ha attraversato tutta l'area piccola senza alcuna deviazione

47' Giovannini a sinistra e D'Ambrosio a destra, De Paola inverte gli esterni d'attacco a supporto di Siani

46' si riparte, nessun cambio al momento. Accesi i riflettori al "Bacigalupo", con la pioggia che non concede tregua da inizio gara

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo tra Savona e Sanremese: squadre al riposo sul parziale di 1-1, a tra poco per il racconto della ripresa

45' striscioni a un passo dal vantaggio: Castellana si libera sulla destra prima di crossare nel cuore dei sedici metri, colpo di testa di Giovannini alzato in angolo dall'estremo difensore matuziano.

43' IL PAREGGIO DEL SAVONA: grande sventagliata di Disabato dalla trequarti e incornata in tuffo del capitano biancoblù Ghinassi, che non lascia scampo al portiere Caruso. Parità ristabilita al "Bacigalupo"

36' ammonito Lo Bosco dopo un battibecco con Tissone

34' Savona che si riversa subito in avanti alla ricerca del pareggio, De Paola continua ad incitare i suoi, protagonisti fin qui di una gara comunque positiva

32' SPINOSA PORTA IN VANTAGGIO LA SANREMESE! Striscioni scoperti su una ripartenza dei matuziani: Lo Bosco serve Spinosa, che salta Vettorel in uscita e da posizione defilata appoggia il pallone in rete.

29' delizioso colpo di tacco di Disabato che scatena la corsa di Giovannini, bravo a guadagnare un altro tiro dalla bandierina, sciupato poi malamente da Brignone che calcia direttamente sul fondo

27' sinistro di Buratto sul corner rasoterra battuto da Disabato, conclusione ribattuta con le gambe da Gagliardini nei pressi dell'area piccola

24' traversone di Demontis bloccato con grande sicurezza da Vettorel, ostacolato poi fallosamente da un avversario in fase di rinvio

23' gran tiro dai ventidue metri di Taddei, pallone che lambisce il palo della porta biancoblù. Momento favorevole alla squadra di Ascoli, che guadagna una punizione dal lato corto dell'area di rigor. Giallo per Castellana

17' prova la soluzione da centrocampo Likaxhiu, non si lascia sorprendere Vettorel che recupera la posizione e fa immediatamente ripartire l'azione dei suoi

13' sta crescendo la formazione di De Paola dopo un buon avvio della Sanremese, partita sempre equilibrata e che in queste condizioni meteo può riservare sorprese da un momento all'altro

12' gran palla in profondità di Albani per l'inserimento di Giovannini, destro da posizione defilata che termina un metro a lato della porta biancazzurra

6' primo spunto di Giovannini sulla destra, pallone arretrato per Disabato che crossa in area di rigore trovando solamente la presa aerea del portiere Caruso

4' striscioni a favore di vento in questo primo tempo, ma non è facile controllare la sfera all'interno del rettangolo di gioco

1' inizia regolarmente la sfida, come detto pioggia battente su Savona, da monitorare le condizioni del campo dopo la risemina e il taglio avvenuto proprio negli ultimi giorni

PRIMO TEMPO

Buon pomeriggio dallo stadio "Valerio Bacigalupo", dove tra pochi minuti prenderà il via il derby tra Savona e Sanremese, gara valevole per la 14^ giornata del girone A di Serie D. Giornata pessima dal punto di vista meteorologico, con pioggia battente e vento forte che imperversano su Savona ormai da questa mattina.

Formazioni:

SAVONA (4-3-3): Vettorel; Castellana, Tissone, Ghinassi, Brignone; Buratto, Albani, Disabato; Giovannini, Siani, D'Ambrosio. A disposizione: Guadagnin, Lazzaretti, Mehic, Dinane, Balla, David, Amabile, Obodo, D'Amoia. Allenatore: De Paola

SANREMESE (4-2-3-1): Caruso; Maggi, Bregliano, Gagliardini, Gerace; Taddei, Likaxhiu; Scalzi, Demontis, Spinosa; Lo Bosco. A disposizione: Morelli, Manes, Bellanca, Gagliardi, Scarella, Calderone, Pellicanò, Colombi, Fenati. Allenatore: Ascoli