Calcio. Serie D, scontro salvezza per il Vado: rossoblù a Lavagna in cerca del primo colpo esterno della stagione

Dopo il rinvio del match casalingo contro il Chieri, torna in campo, a distanza di quindici giorni dall'ultima sfida giocata a Caronno Pertusella, il Vado di mister Luca Tarabotto, sempre nei bassifondi della classifica nonostante una serie di prestazioni complessivamente positive.

Con la squadra proiettata al delicato impegno odierno contro la Lavagnese, penultima forza del girone davanti a Illiante e compagni, la società rossoblù sta operando già in maniera consistente in tema di mercato, dove si registrano le partenze degli esterni offensivi Oubakent (direzione Romagna) e Gagliardi (tornato alla Sanremese): inevitabili quindi alcune novità rispetto alla formazione scesa in campo a Caronno, con Donaggio pronto ad indossare una maglia da titolare alle spalle della coppia d'attacco Piacentini-Alessi, in attesa dei primi colpi anche in entrata.

Livescore sulle pagine di Svsport.it a partire dalle 14.30