Promozione, Varazze e Bragno non si fanno male: 1-1 lo score finale

VARAZZE - BRAGNO 1-1 LIVE

Reti: 75' Baroni F., 84' Maia

48' Finisce qui

40' Scerra rileva Negro

39' PAREGGIO BRAGNO! Maia si avventa sulla respinta e insacca

34' Vejseli lascia spazio a Calvanico

30' GOL VARAZZE! Crocilla crossa, Baroni F. colpisce di testa e insacca

29' Garetto rileva Gagliardi, Berta invece Brovida

23' Baroni F. rileva Olivieri

20' Paroldo lascia spazio a Maia, Craviotto a Saporito

18' Perrone rileva Fazio

15' Due volte Giribaldi su Craviotto! Varazze vicina al gol

12' Cambio Varazze: esce Piccardo per Scala

9' Cross di Gagliardi, Giribaldi smanaccia e salva tutto

1' Riparte il match

SECONDO TEMPO

46' Fine primo tempo

40' Corner battuto da Craviotto, Kuci respinge

35' Tiro da centrocampo di Vejseli fuori misura

33' Craviotto al giro da fuori, tiro debole e centrale

28' Risposta del Bragno tempestiva: Vejseli mette in the box, Croce in tuffo di testa sfiora la rete del vantaggio

21' Pericolo Varazze: Craviotto calcia di destro, Kuci respinge

20' Fenoglio vola sulla fascia destra e mette un cross pregevole per la testa di Torra, ma Tagliabue é bravo ad anticipare il 10 valligiano

18' Brovida prova ad autolanciarsi nello spazio, ma la difesa chiude tutto lo spazio

11' Match condizionato dalla pioggia e il vento forte: le formazioni fatican ad effettuare le geometrie di gioco

1' Partiti!

VARAZZE: Ferro, Crocilla, Rampini, Tagliabue, Ghigliazza, Barone L., Piccardo, Gagliardi, Fazio, Craviotto, Olivieri. A disp. Bruzzone, Bisio, Kepi, Baroni F., Greco, Garetto, Saporito, Scala, Perrone. All. Calcagno

BRAGNO: Giribaldi, Ndiaye, Negro, Croce, Kuci, Pietrosanti, Fenoglio, Vejseli, Paroldo, Torra, Brovida. A disp. Piccardi, Maia, Berta, Scerra, Zunino, Calvanico, Venturino, Borkovic. All. Robiglio

Buon pomeriggio dalla Natta di Celle Ligure, dove oggi si affronteranno Varazze e Bragno. La formazione di Calcagno, autentica rivelazione del campionato, vuole mantenere la striscia positiva per guadagnare punti salvezza e continuare a sognare. I valligiani al contrario, dopo una rivoluzione estiva, sono lì ad inseguire un posto tra i play off e una vittoria oggi si rivelerebbe benzina per animo e corpo.