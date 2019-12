Calcio, Loanesi. Nota positiva il ritorno di Sfinjari, ora palla al mercato per salvare la stagione

Dicembre è arrivato anche per la Loanesi e, dopo l'interruzione del rapporto con mister Rivituso (il club ha parlato di stand by con il tecnico ndr), sarà interessante capire le mosse del club rossoblu in sede di mercato.

Chi sarà eventualmente il nuovo tecnico e, soprattutto, come verrà integrata la rosa per tentare la rincorsa a una salvezza sulla carta complicata? Chiaro, le tre lunghezze di distacco dal Camporosso lasciano aperti i giochi per un possibile aggancio alla zona playout, ma i soli tre punti raccolti in dodici gare e le 45 reti incassate (6 solo ieri contro l'Arenzano, a segno Mela con un gran gol), lanciano un chiaro segnale di allarme.

La nota positiva è arrivata dal rientro di Sfinjari tornato a piena disposizione nel recupero contro il Via dell'Acciaio e presente in campo nei 90 minuti seguenti.

Nelle prossime ore probabilmente si capiranno i contorni delle operazioni rossoblu, finalizzate a salvare una stagione già ricca di difficoltà dopo la clamorosa chiusura estiva dello stadio "Ellena".