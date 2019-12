Come anticipato la scorsa settimana, la trattativa per il passaggio di Luca Donaggio all'Imperia è proceduta particolarmente spedita.

L'indizio principale è arrivato sabato, con la presenza dell'attaccante sulle tribune del "Cesare Brin" ad assistere al match pareggiato dalla squadra di Lupo contro la Cairese.

Pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità dell'operazione.

