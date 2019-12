Calciomercato, Pietra Ligure: Zunino si è già allenato con i biancazzurri, forte interesse per Genta

Si sono aperte oggi le liste di trasferimento della sessione dicembrina di mercato.

Il Pietra Ligure, al netto degli infortuni, dovrebbe, come preventivato, cambiare faccia in maniera importante.

Sul fronte arrivi, l'interesse iniziale per Elia Zunino ha compiuto un ulteriore passo in avanti, dato che la punta cellese si sta già allenando insieme ai suoi ex compagni.

Per la mediana il nome più caldo è quello di Gian Maria Genta: l'accordo con il Finale già a grandi linee tracciato, tanto che nei prossimi giorni sarebbe già attesa la fumata bianca.