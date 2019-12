Calciomercato. Spunti interessanti dal sabato pomeriggio cairese

Andrea Parodi, in tribuna a Cairo con gli ex compagni del Vado

Spostare lo sguardo in tribuna nella domenica precedente l'apertura delle liste di trasferimento, può rivelarsi davvero interessante per percepire alcune tracce di mercato.

Ha creato parecchio scalpore e curiosità la presenza di Andrea Parodi, ex punta di Vado e Genova Calcio, nell'estate passato al Chions, sulle tribune del Brin, occasione dell'anticipo tra Cairese e Imperia.

Il motivo è semplice: la punta genovese si sta allenando con i gialloblu, complice la stima reciproca con il tecnico Beppe Maisano, ma non si fermerà in Val Bormida. E' più probabile che il giocatore aspetti una proposta dalla Serie D, per proseguire nel proprio percorso all'interno del campionato interregionale.

Anche Luca Donaggio ha fatto capolino a pochi minuti dal fischio d'inizio, alimentando ulteriormente le voci su un suo passaggio all'Imperia nei prossimi giorni.