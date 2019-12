Basket under 18, Eccellenza. Vittoria in rimonta per la pallacanestro Vado su Biella

Vittoria casalinga per l'under 18 Eccellenza del Loano., che, anche se è andata sotto in doppia cifra, non si arrende e rimonta fino alla vittoria. La partita inizia con molto equilibrio, Vado concede un po' troppa libertà alle uscite dai blocchi degli ospiti; mentre in attacco trova punti quasi esclusivamente grazie ai tiri liberi. Nel secondo periodo il punto a punto continua, i biancorossi si affidano principalmente alle scorribande di Pintus; Biella alterna varie soluzioni offensive e con una tripla allo scadere va negli spogliatoi sopra di 1 punto. Al rientro c'è solo una squadra in campo, e non sono i vadesi; i biellesi sono molto più aggressivi e pronti sulle palle vaganti e vanno in vantaggio in doppia cifra. A questo punto però si sveglia Rebasti che con palle rubate, assist e 9 punti in questa frazione, fa andare all'ultimo periodo sotto solo di 4. Nell'ultimo quarto i pappagalli hanno un altra grinta e con Biorac e Pintus riagganciano gli ospiti, poi una fiammata di Da Corte scava il solco finale che lancia verso la vittoria finale.

Tabellino

Pallacanestro VADO AZIMUT 71 – Pallacanestro Biella 64 (13-13; 31-32; 48-52)

VADO: Trenta n.e.; Rebasti 18; Franchello; Biorac 12; Pintus 23; Lebediev 2; Da Corte 7; Tridondani; Giannone 1; Gallo n.e.; Genta 2; Bertolotti 6. All. Imarisio S. Ass. La Rocca D.e Saltarelli M. Prep. Bossaglia

G. BIELLA: Vangi; Raise L.; Squizzato 2; Fiorindo; Bazzani n.e.; Valcauda 3; Cena 23; Allinei 8; Raise M. 14; Pietra; Loro 5; Bassi 9. All. Baroni M. Ass. Acquadro M.

Arbitri: Puccini e Rezzoagli