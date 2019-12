Domenica senza punti per l'Olimpia Carcarese. Dopo un avvio incoraggiante, il Pontelungo di Zanardini è salito in cattedra e ha infilato per tre volte la porta di Allario. Nella ripresa, la rete di Vero ha illuso i padroni di casa di poter recuperare. Il direttore sportivo Gandolfo analizza con lucidità la gara e fa il punto della situazione.