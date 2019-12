Calcio, Prima Categoria. Anche in casa Soccer Borghetto il mercato sta per entrare nel vivo

Il Soccer Borghetto non ha deluso le attese. Ci si aspettava un campionato di vertice e così è stato fino a questo momento. Per non lasciare nulla al caso, il sodalizio ponentino si muoverà anche nel mercato di riparazione. Alla corte di mister Giunta, verrà ufficializzato a breve l'arrivo del forte attaccante pietrese Alessio Auteri, nella prima parte di stagione in forza alla Cairese. Vi sarà probabilmente un innesto nel reparto mediano del campo e non si escludono alcune operazioni in uscita.