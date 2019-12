La nota ufficiale del club:

Il Vado FC 1913 comunica di aver definito gli accordi per tesserare i seguenti calciatori: Nicolò Bruschi (attaccante, classe 1998, in arrivo dal Chieti dopo aver giocato anche in Serie C con Cuneo, Gozzano e Arezzo), Giacomo Cecon (esterno destro, classe 2001, ex Savona, Carpi e Verbania) e Simone Guarco (difensore, classe 1993, ex Imperia ma già in rossoblu nella stagione sportiva 2015-2016).