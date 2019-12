Promozione, mister Robiglio post Varazze - Bragno: "Un plauso a tutti i ragazzi scesi in campo. Condizioni climatiche estenuanti per tutti"

Il Bragno pareggia quasi in zona Cesarini sul campo del Varazze e si porta a casa un punto importante per come si erano messe le cose per i suoi ragazzi. I padroni di casa erano infatti passati in vantaggio con il subentrato Baroni , salvo farsi riprendere da Maia al minuto 84.

Ecco le parole di Massimo Robiglio: "È stata una partita non facile prima di tutto da punto di vista meteorologico. Il forte vento e la pioggia hanno inciso non poco sul gioco di ambo le formazioni, ma nonostante ciò nessun giocatore sceso in campo si è risparmiato. Un elemento da prendere in considerazione e da non sottovalutare. Analizzando la partita invece, ho visto un primo tempo a favore nostro, non altrettanto si può dire per quanto concerne la ripresa. Siamo stati bravi a non mollare e a trovare un pareggio, forse viziato da un leggere fuorigioco di Berta. Dico bravi ai miei ragazzi, ma allo stesso tempo richiedo massima attenzione e concentrazione poiché la classifica è molto corto sia in testa che in coda".