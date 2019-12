Calcio, Seconda Categoria A: inizia il programma dei recuperi, tocca a San Filippo - Villanovese e Cervo - Borgio Verezzi

Sono rispettivamente fissati alle 20.30 e alle 21.00 i primi due recuperi della sesta giornata del girone B di Seconda Categoria.

I primi a scendere in campo saranno Cervo e Borgio Verezzi, match che potrebbe regalare a entrambe le formazioni, in caso di successo il primo posto in classifica. La squadra di Rattalino raggiungerebbe addirittura la vetta solitaria, mentre i gialloneri affiancherebbero Atletico Argentina e Oneglia sul primo gradino del podio.

Alle 21:00 sfida delicata invece allo stadio "Riva", con la San Filippo Neri che dovrà mostrare nuovi segni di risveglio dopo un avvio di campionato sotto le attese: avversario di giornata sarà la Villanovese, reduce dalla vittoria con la Virtus Sanremo. Parizzi e De Pinto saranno i due direttori di gara, livescore s Svsport.it e Rivierasport.it