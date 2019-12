Calcio, Promozione: le sanzioni disciplinari in vista del week end

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 27/11/2019





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GUELFI LUCA (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

TUNINETTI MICHAEL (LOANESI S.FRANCESCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

ANTONELLI MIRKO (LOANESI S.FRANCESCO)

GARE DEL 28/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

CARLETTI FABIO (PRAESE 1945)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

BELLINGHIERI FRANCESCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PARODI MATTEO (PRAESE 1945)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

PRUDENTE GIACOMO (CERIALE PROGETTO CALCIO)





AMMONIZIONE (VI INFR)

INSOLITO GIANMARCO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BADOINO ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CANTON ALESSIO (PRAESE 1945)

GARE DEL 1/12/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 1/12/2019

CAMPOROSSO - F.S. SESTRESE CALCIO 1919

Il G.S. " Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta chela gara non si è disputata a causa di impraticabilità del P.Q.M. Dispone la ripetizione della gara, in data da destinarsi.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/12/2019

BALDACCINI DAVIDE (VELOCE 1910) (Infrazione rilevata da un AA).

AMMONIZIONE (I INFR)

GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

BAGNASCO SAMUELE (LEVANTO CALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BIOLZI ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAMISA MARCO (SAMMARGHERITESE 1903)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

CORALLO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

A gioco fermo, venendo a contatto con un avversario posizionato dietro di lui, lo colpiva con una manata al volto, facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive.

CROSETTI DAVIDE (LITTLE CLUB JAMES)

Dopo essere stato sostituito, rivolgeva ad un AA di sesso femminile un'espressione gravemente irriguardosa; alla notifica del provvedimento di espulsione, continuava a rivolgerle espressioni ingiuriose per motivi di sesso - Sanzione aggravata ai sensi dell'Art.14, comma 1, lett. n) CGS (Infrazione segnalata da un AA).

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

CUCURNIA NICOLO (COLLI ORTONOVO)

DE MARTINI LUCA (GOLIARDICAPOLIS 1993)

BALBI MATTIA (LEGINO 1910)

BARRANCA FABIO (VELOCE 1910)

GUERRA ANDREA (VELOCE 1910)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

BERTORA SIMONE (LEGINO 1910)

CALCAGNO STEFANO (VELOCE 1910)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

NDIAYE MOHAMETAUROLATY (BRAGNO)

LICATA FILIPPO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

TRAVERSARO LORENZO (REAL FIESCHI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIANNINI TOMMASO (CADIMARE CALCIO)

MOUSSAVI SEYED NADER (CADIMARE CALCIO)

BAGNOLI EDOARDO (CANALETTO SEPOR)

CAMPAGNI NICOLO (CANALETTO SEPOR)

FAZIO MATTEO (CANALETTO SEPOR)

COSENTINO PAOLO (CELLE LIGURE)

BONELLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

NATALE ILARIO (FORZA E CORAGGIO)

STELLA FEDERICO (FORZA E CORAGGIO)

MOZZACHIODI DAVIDE (LEVANTO CALCIO)

BONDELLI MARCO (MARASSI 1965)

MARTINO DANIELE (REAL FIESCHI)

TADDEI ALESSANDRO (VALDIVARA 5 TERRE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

SELIMI GERSI (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MARTINO GIANLUCA (CELLE LIGURE)

VIGNOLO FILIPPO (LITTLE CLUB JAMES)

AMMONIZIONE (III INFR)

DASCANIO LEONARDO (CANALETTO SEPOR)

LORENZINI EDOARDO (COLLI ORTONOVO)

GARIBBO LUCA (DIANESE E GOLFO 1923)

VALLETTA MATTIA (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

CAPPELLETTI GIOVANNI (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

DE MARTINI LUCA (GOLIARDICAPOLIS 1993)

WATARA CHERIF (LITTLE CLUB JAMES)

STEFANZL ROMAN JAVIER (MARASSI 1965)

MORANDO NICOLA (PRAESE 1945)

RUFFINO ANDREA (REAL FIESCHI)

BOSETTI LORENZO (SAMMARGHERITESE 1903)

DI CARLO SAVERIO (SAMMARGHERITESE 1903)

NACLERIO MATTEO (VALDIVARA 5 TERRE)

FANELLI ALBERTO (VELOCE 1910)

SALZONE ALESSIO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BERTAGNA EDOARDO (CANALETTO SEPOR)

BONANDIN DAVIDE (CELLE LIGURE)

SALIS ALESSIO (LEGINO 1910)

BERTANO SIMONE (LEVANTO CALCIO)

CANI ALEKSANDRO (MARASSI 1965)

OWUSU ANSAH DERRICK (MARASSI 1965)

ROSSI DAVIDE (PRAESE 1945)

STABILE ALESSIO (PRAESE 1945)

CONTI JACOPO (REAL FIESCHI)

LARIZZA ROCCO (SAMMARGHERITESE 1903)

MOLON LORENZO (VALLESCRIVIA 2018)

GHIGLIAZZA JACOPO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

COSENTINO ANDREA (VELOCE 1910)

ZULOAGA CONTRERAS JONATHAN LUIS (VELOCE 1910)

SCAPPATURA ALESSANDRO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

LEONARDI GABRIEL (COLLI ORTONOVO)

TAHIRI UESLI (DIANESE E GOLFO 1923)

CONTI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

MALATESTA FLAVIO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

SPENA MARTINO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

MURA EDOARDO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

BRONDO FABIO (LEGINO 1910)

SCHIRRU MICHELE (LEGINO 1910)

BARILARI LORENZO (LEVANTO CALCIO)

ARMANGO NICOLAS ALBERTO (LOANESI S.FRANCESCO)

CASASSA EDOARDO (MAGRA AZZURRI)

PARRA ENCARNACION DILANGEL (MAGRA AZZURRI)

CAVALLINO LUCA (MARASSI 1965)

BROZZO TOMMASO (VALDIVARA 5 TERRE)

GAGLIARDI ALESSIO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

PASQUINO SIMONE (VELOCE 1910)

EUGENI MARCO (VENTIMIGLIACALCIO)

OLIVERI EMANUELE (VENTIMIGLIACALCIO)