Calcio, Seconda Categoria. Il Murialdo integra la rosa con Pastorino e Giribone

L'inizio di stagione del Murialdo non è stato in linea con quanto ci si attenderebbe da una squadra confermata quasi in blocco che nelle scorse stagioni era spesso andata oltre le aspettative.

Nonostante ciò, piena fiducia al gruppo e niente rivoluzioni sul mercato. Come annunciato da mister Fabio Macchia, saranno soltanto due gli accorgimenti. I nomi sono quelli dell'esterno classe 1993 Fabio Pastorino, da tempo lontano dai campi e con un passato con le maglie di Millesimo e Juniores del Vado, e Marco Giribone, portiere classe 1994 proveniente dalla Rocchettese.

