Calciomercato. L'Albenga saluta Gianni Di Pietro, l'attaccante passa all'Athletic Club

Il comunicato del club ingauno:

Si chiude con 10 presenze (7 in campionato e 3 in Coppa Italia) l’avventura di Gianni Di Pietro con la maglia dell’A.S.D. Albenga 1928. L’attaccante classe 1984 lascia la nostra squadra per trasferirsi all’A.S.D. Athletic Club Liberi.

Nella sua esperienza ingauna, Di Pietro ha messo a segno un gol: quello del 2-1 nel match poi vinto 3-1 contro l’A.S.D. Imperia 1923, una rete che ricorderemo.

A Gianni i più sentiti ringraziamenti da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta la nostra societa. In bocca al lupo!