Calciomercato. Nuovo esterno sinistro per il Bragno, è Andrea Bozzo. Borkovic verso il Pallare

Dopo il centravanti Simone Giusio, il Bragno ha portato a termine una nuova operazione in entrata: il club ha ufficializzato, attraverso il dirigente Franco Pizzorno, l'ingaggio dell'esterno mancino Andre Bozzo:

"Inseriamo in organico un calciatore che ha grande voglia ed entusiasmo - spiega Pizzorno - questo aspetto è la base per far bene. Andrea va a coprire una carenza che avevamo in organico, quindi miglioriamo la rosa per quantità, qualità e copertura di ruolo. Siamo un bel gruppo, il mister sta facendo un grande lavoro. Con Simone Giusio e Andrea Bozzo centriamo due obiettivi ma credo che prima della fine del mercato qualcosa arriverà ancora".

In uscita al momento il solo Dejan Borkovic, che ha trovato poco spazio e si sta allenando con il Pallare. Probabile che il trasferimento vada in porto nei prossimi giorni.