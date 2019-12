E' durato il tempo di pochi mesi il ritorno di Davide Tranchida alla Loanesi. L'ormai ex portiere rossoblu, da inizio settimana, è andato infatti a rinforzare l'organico del Cervo, squadra che milita nel girone A del campionato di Seconda Categoria.

Un nuovo rinforzo di esperienza e qualità per i gialloneri, pronti a voler competere fino alla fine per le zone più alte della classifica.

