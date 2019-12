Giudice Sportivo, Prima Categoria. Un punto di penalizzazione per la Carlin's, tre giornate a Clemente e Rossignolo

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 27/11/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 27/11/2019

AREA CALCIO ANDORA - CARLIN S BOYS

Il G.S. Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe, da cui risulta che all'ora fissata per l'inizio della stessa, era presente soltanto la Società AREA CALCIO ANDORA, per la quale erano state, precedentemente, effettuate le procedure di riconoscimento da parte del ddg; Considerato che, in data 28/11/2019, a mezzo p.e.c. delle ore 18:02, la Società CARLIN'S BOYS, presentava un generico preannuncio di ricorso sulla gara in questione, cui, peraltro non dava seguito con il ricorso motivato, come previsto dal disposto dell'art. 67, comma 2 del CGS;

Visto il sopra richiamato art. 67, comma 2 del CGS, il quale dispone,fra l'altro che "In caso di mancato deposito del ricorso nel termine indicato, il Giudice Sportivo non è tenuto a pronunciare"; Visto l'art. 10, comma 1, del CGS;

Visto il combinato disposto dell'art.53, comma 9 delle N.O.I.F. con previsto al Paragrafo III. DISPOSIZIONI GENERALI, Punto3 ("Ammende per rinuncia") di cui al C.U. n.º 1 della L.N.D. - Stagione Sportiva 2019/20 della L.N.D. il quale fissa l'ammenda per la prima rinuncia, per il Campionato Regionale di 1º Categoria in Euro 300 ; P.Q.M.

Dispone: di infliggere la perdita della gara per 0-3 alla Società CARLIN'S BOYS, oltre alla penalizzazione di 1 (un) punto in classifica; di comminare l'ammenda di Euro 300,00 (trecento/00) alla Società CARLIN'S BOYS, a titolo di prima rinuncia; Di incamerare la tassa di ricorso.

Firmato Il Giudice Sportivo Gianfranco Ricci

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari

A CARICO DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

MARON FABRIZIO (AURORA CALCIO)

TUSET ARIEL HECTOR (BORGHETTO 1968)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

OLIVA MAURIZIO (LETIMBRO 1945)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GIUNTA ALESSANDRO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CALCAGNO PIERPAOLO (SPERANZA 1912 F.C.)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

CLEMENTE NICHOLAS (OLIMPIA CARCARESE)

Dopo un contrasto per contendere il possesso della palla ad un avversario, finiva a terra con quest'ultimo, scalciandolo, senza conseguenze lesive; successivamente si alzava e andava testa a testa con l'avversario stesso, mentre i compagni intervenivano per dividerli.

ROSSIGNOLO FRANCO (PONTELUNGO 1949)

Dopo un contrasto per contendere il possesso della palla ad un avversario, finiva a terra con quest'ultimo, scalciandolo, senza conseguenze lesive; successivamente si alzava e andava testa a testa con l'avversario stesso, mentre i compagni intervenivano per dividerli.

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

TORRES FORGIONE SIMON PABLO (CARLIN S BOYS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SALANI PIETRO (ALTARESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

LAI DANIELE (ALTARESE)

CALANDRINO MATTEO (AREA CALCIO ANDORA)

GASCO FILIPPO (BORGHETTO 1968)

CAMPAGNANI MARCO (CARLIN S BOYS)

SAJETTO THOMAS (CARLIN S BOYS)

PROTELLI ANDREA (MILLESIMO CALCIO)

COMPARATO THOMAS (OLIMPIA CARCARESE)

RISTAGNO SAMUEL (SOCCER BORGHETTO)

SERVENTI MASSIMO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

FERROTTI GABRIELE (ALTARESE)

DI NOTO SAMUELE (AURORA CALCIO)

GAVACCIUTO ANDREA (AURORA CALCIO)

PIZZOLATO SIMONE (AURORA CALCIO)

GARIBIZZO DAVIDE (BAIA ALASSIO CALCIO)

FONTANA GIOVANNI (CARLIN S BOYS)

URBINA MARIO ALFREDO (CARLIN S BOYS)

FRUMENTO MATTIA (LETIMBRO 1945)

ORCINO MATTEO (LETIMBRO 1945)

PIAZZA FEDERICO (PONTELUNGO 1949)

REMBADO STEFANO (SOCCER BORGHETTO)

DOCI GENTIAN (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

BRIANO FRANCESCO (ALTARESE)

PAMPARARO ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

BALBI PAOLO (BORGHETTO 1968)

BRIZIO MATTEO (CARLIN S BOYS)

CALABRO EUGENIO (LETIMBRO 1945)

ARENA FEDERICO (MILLESIMO CALCIO)

FERRI MICHAEL (MILLESIMO CALCIO)

HUBLINA ANDREJA (OLIMPIA CARCARESE)

VOLGA LORENZO (OLIMPIA CARCARESE)

ENRICO FABIO (PONTELUNGO 1949)

TITI MATTEO (SPERANZA 1912 F.C.)