Motori: Fulvio Florean rimette il casco al Monza Rally Show

L'abbandono alle corse avvenne proprio in occasione del Monza Rally Show 2018, ma il richiamo dei motori evidentemente è stato davvero troppo forte. Il vice sindaco di Bormida infatti riallaccerà le cinture proprio nella kermesse brianzola in programma questo weekend, leggendo le note ancora una volta all'amico Alessandro Re. La vettura prescelta sarà invece la Volkswagen Polo GTI R5 by HK Racing, oggetto del desiderio per molti e che, guarda caso, furono proprio loro due insieme a portare al debutto assoluto in territorio nazionale.