Volley: serata di recupero alle 21:00 c'è Sabazia - Albisola

Giovedì 05 dicembre la Spinnaker affronterà un turno infrasettimanale per recuperare la gara sospesa nel week end di allerta meteo del 23 novembre. Un turno che vedrà i nostri ragazzi impegnati nel difficilissimo derby contro i cugini della Sabazia Ecosavona, al Palazucchi di Vado Ligure alle 21.00.

Questo confronto non è una novità visto che le due squadre si fronteggeranno per la terza volta in questo inizio di stagione, dopo i due precedenti scontri in coppa Liguria (entrambi vinti 2-1 dalla Spinnaker a seguito di partite sempre molto tirate e cariche di agonismo).

Il Sabazia arriva alla sfida galvanizzata da un inizio campionato senza sbavature, con 4 vittorie su 4 partite e zero set persi, unica squadra ad aver avuto un percorso così netto. La formazione di Vado, nella quale militano tante vecchie conoscenze di Albisola (Canepa, Anfosso, Vera Burgos, Baldizzone), dopo la vittoria della serie D dello scorso anno ha allestito una formazione che non nasconde mire di alta classifica (come dimostrano gli ingaggi di Valerio Graziani e Cesare Durante, entrambi con esperienze pregresse in campionati nazionali).

La Spinnaker si presenta alla sfida dopo la sconfitta al tie break contro la Colombo Genova di settimana scorsa, desiderosa di dimostrare che in questo campionato può provare a giocarsela con tutti, anche con le squadre più blasonate. Sarà importante, vista la vicinanza della trasferta, avere un buon supporto del proprio pubblico per sostenere i ragazzi nel difficile scontro che li attende.



Queste le dichiarazioni pre partita di Luca Valdora, uno dei centrali della Spinnaker: “Sicuramente quella che ci attende è una partita molto sentita, un derby vero e proprio, contro una squadra a punteggio pieno formata da elementi esperti e quotati; servirà tutto il nostro impegno per cercare di portare a casa il risultato. Spero che riusciremo a esprimere una buona pallavolo e a limitare i nostri momenti di buio, che ci hanno penalizzato nelle precedenti partite.”