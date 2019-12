eCampus, l'università telematica più famosa d'Italia, arriva ad Albenga

Ad Albenga approda eCampus, l’università telematica più famosa d’Italia: oltre 90 mila iscritti, corsi di Laurea Triennale e Magistrale, 49 percorsi di laurea, master di I° e II° livello e corsi di perfezionamento.

L’Ateneo E-Campus è stato istituito quale Università telematica con il Decreto Ministeriale del 30 gennaio 2006. Ha sede operativa presso l’ex centro IBM di Novedrate (CO), in un campus immerso nel verde, in un insieme di spazi e luoghi di interesse a disposizione degli studenti, dei professori e degli ospiti italiani e stranieri per gli esami e le attività di arricchimento curriculare quali corsi intensivi, seminari e convegni.

L’iscrizione ai Corsi di Laurea online dell’Università non ha data di scadenza, ci si può iscrivere in qualsiasi giorno dell’anno e non richiede il test d’ingresso. L’immatricolazione online si compone di pochi passi.

La fruizione degli insegnamenti dell’Università telematica E-Campus avviene attraverso la piattaforma e-Campus che consente di organizzare attività diverse con diverse modalità: studio delle lezioni, test di autovalutazione, test di profitto, partecipazione a forum, posta, videoconferenze, seminari in diretta, eventuali revisioni in diretta con il docente o i tutor, chat, lavagne virtuali ecc.

La fruizione dei corsi avviene attraverso una piattaforma di apprendimento online , che consente di prenotare appelli, accettare o rifiutare il voto sostenuto durante gli esami in un lasso di tempo di 15 giorni, nonché l'attività di tutoraggio didattico individuale e contatti diretti anche con il professore della materia che si sta trattando.

Oggi non bisogna pensare più soltanto al percorso universitario come qualcosa dopo la scuola superiore. Ci rivolgiamo a un’utenza di persone dai 18 ai 60 anni che manifestano le esigenze più diverse: il caso più frequente, studenti/lavoratori che hanno già frequentato l’università per due o tre anni e hanno bisogno di terminare il loro percorso di studi, chi vuole maturare nuove competenze e specializzazioni, chi vuole aggiornare il proprio curriculum con master e corsi di perfezionamento e chi ha necessità di conseguire i 24 cfu (crediti formativi universitari) come decreto Miur per graduatoria. Anche qui entra in gioco eCampus con la massima assistenza per entrare nelle graduatorie di II e III fascia ed elaboriamo insieme a loro un percorso in base al loro piano di studi e in base al loro collocamento lavoriamo per l’aumento del loro punteggio.

Ma è importante sottolineare che eCampus non è solo polo universitario, offre molto di più: negli ultimi anni, infatti, il mondo dell’impiego statale ha avuto una “scossa” significativa con l’arrivo dei maxiconcorsi da centinaia (o in alcuni casi persino migliaia) di assunzioni e la prossima tappa più imminente sarà l’ingresso nel mondo della scuola per 24mila docenti. Parliamo proprio della sede: eCampus è al III piano di uno dei più moderni e conosciuti palazzi nell’area commerciale di Albenga. Nello stabile del centro commerciale “Le Serre”, dove già si trovano l’INPS e il Centro per l’impiego, in una zona facilmente raggiungibile tanto dal centro quanto dall’autostrada e dotata di numerosi parcheggi. La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, più due pomeriggi su appuntamento per venire incontro agli studenti-lavoratori impossibilitati al mattino. Il mondo eCampus è in continuo aggiornamento, ogni anno arrivano nuovi corsi.

Per la facoltà di giurisprudenza i percorsi di Influencer e gaming, per la facoltà di ingegneria si sviluppa il nuovo corso Droni, informatica e sviluppo App e veicoli ibridi ed elettrici ed in conclusione, per quanto riguarda Psicologia, scienze dell’educazione e della prima infanzia.

Sede eCampus Albenga: Regione Bagnoli, 39 (accanto a centro commerciale Le Serre) – III piano, interno 28. Telefono 0182.55.15.72 – ecampusalbenga@gmail.com