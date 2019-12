Basket, Under 16: Vado viene sconfitto dalla Junior Casale

Vado cede al PalaFerraris al cospetto della capolista Casale. Infortuni fisici e mentali privano i liguri delle due torri Adamu e Biorac ma l’atteggiamento è quello giusto e permette di nascondere i limiti di attenzione spesso nascosti dai vantaggi fisici sotto canestro. Sono i due periodi centrali ad essere fatali ai liguri che non riescono a tenere il passo realizzativo dei padroni di casa. La reazione finale permette di ridurre il passivo di una partita ormai chiusa a inizio ultimo quarto. Adesso un tour de force per i liguri che dovranno gestire anche i recuperi delle allerte che non hanno certo aiutato.

Junior Casale - Pallacanestro Vado 69-61 (17-18, 37-27, 54-37)

Casale: Marin 2, Morando 4, Maglietta, Caligaris 10, Calvo, Gentile 4, Casanova 10, Del Passo 4, Morina 12, Fea 9, Lomele 8, Zatti 6. All. Mattioli

Vado : Adamu ne, Monaldi 10, Bonifacino, Calvi 2, Fantino 11, Micalizzi 5, Guidi 8, Squeri 12, Marzulli 13. All.: Prati. Ass.All: Garaventa Torre