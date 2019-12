Calcio, Ceriale. Alessandro Messina si tinge di azzurro, è stato convocato in Rappresentativa Nazionale Under 17

Si dice che “le cose buone accadono a chi sa aspettare, mentre le cose grandiose accadono a chi lavora duro per farle accadere e non molla mai”.

Una frase non banale, che dovrebbe valere da insegnamento a molti, ma che certamente è un mantra per il nostro Alessandro Messina, attaccante classe 2003, tesserato Ceriale Progetto Calcio e punta di diamante degli Allievi Regionali Under 17.

Dopo mesi di lavoro ( e di sacrifici) è arrivato il primo grande riconoscimento di questa stagione sportiva: mercoledì 11 dicembre parteciperà al raduno territoriale dell’Area del Nord Italia della Rappresentativa Nazionale Under 17.

La convocazione rientra nel Progetto Giovani LND ed Alessandro si recherà insieme ad altri 4 “colleghi” liguri al Centro Sportivo Comunale di Castelli Calepio (BG) per essere visionato da Mister Calogero Sanfratello e al suo team tecnico.

Per il Ceriale Progetto Calcio è l’ennesima soddisfazione e risultato positivo proveniente dal proprio Settore Giovanile e vivaio di talenti, ma bisogna anche sottolineare quanto Alessandro si stia impegnando in questi anni per raggiungere i propri obiettivi ed i propri sogni.

E’ vero, il talento è innegabile e le 30 reti della scorsa stagione ne sono una riprova, ma occorre riconoscere a questo ragazzo anche un grande lavoro in background: mesi estivi passati ad allenarsi, sedute extra con la Prima Squadra, provini, gavetta con i più grandi, tanti no a serate con gli amici…

Sacrifici che non tutti sono in grado di compiere a questa età.

L’augurio che la società si sente di fare ad Alessandro Messina è quello di godersi al massimo questa esperienza, di trarne tutti gli insegnamenti possibili, ma di non perdere questa sua testardaggine e costanza. Il continuo lavoro e l’impegno gli stanno facendo raggiungere primi grandi risultati, aprendogli le prime porte e rendendolo un atleta molto stimato da tutti i suoi compagni biancoblu.

Le parole di Mister Andrea Savona

“Sicuramente questa convocazione ci riempie di orgoglio: è il secondo anno consecutivo che un ragazzo del gruppo viene convocato nella Rappresentativa Nazionale (l’anno scorso toccò a Daniele Gloria).

Per Alessandro è il giusto premio per la passione che mette ad ogni singolo allenamento e per me, in qualità di suo allenatore, è una grandissima emozione che non fa altro che confermare la forza e la qualità del gruppo dei Ragazzi Terribili”.

Convocazione in Rappresentativa Regionale anche per altri due 2003

Va sottolineato che altri due ragazzi allenati da Mister Andrea Savona hanno staccato il pass per la Rappresentativa Regionale Under 17 e parteciperanno ad una seduta di allenamento martedì 10 dicembre allo stadio De Vincenzi di Pietra Ligure. Si tratta di Daniele Gloria e Kevin Nida.

Un risultato, anche questo, non meno importante del precedente. Anche in questo caso, auguriamo a Daniele e Kevin un grande in bocca al lupo!