Calcio, Seconda CAtegoria B: i provvedimenti del Giudice Sportivo

SECONDA CATEGORIA SAVONA

GARE DEL 1/12/2019 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 1/12/2019 MURIALDO - MALLARE

IL G.S. rilevato che la partita in epigrafe non si è disputata per l'impraticabilità del terreno di gioco a causa di condizioni meteoroligiche avverse, ordina la ripetizione della gara secondo le indicazioni che verranno impartite dalla Delegazione Provinciale.

gara del 1/12/2019 PALLARE CALCIO - PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD

Il G.S. rilevato che la partita in epigrafe non si è disputata per l'impraticabilità del terreno di gioco a causa di condizioni meteorologiche avverse, ordina la ripetizione della gara secondo le indicazioni che verranno impartite dalla Delegazione Provinciale.

gara del 1/12/2019 ROCCHETTESE - SASSELLO

Il G.S. rilevato che la partita in epigrafe non si è disputata per l'impraticabilità del terreno di gioco a causa di condizioni meteorologiche avverse, ordina la ripetizione della gara secondo le indicazioni che verranno impartite dalla Delegazione Provinciale.

GARE DEL 27/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

ROASCIO GABRIELE (CALIZZANO 63)

CORATELLA ALESSIO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

COSTA FEDERICO (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

AMMONIZIONE (I INFR)

BUSCAGLIA MATTEO (CALIZZANO 63)

MAO SIMONE (CALIZZANO 63)

CYRBJA SHABAN (PRIAMAR 1942 LIGURIA ASD)

GARE DEL 1/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA' AMMENDA

Euro 50,00 PLODIO 1997

Si commina l'ammenda alla società PLODIO 1997 di Euro 50,00 per la compilazione errata della distinta di un giocatore

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/12/2019

GOTELLI ROBERTO (SANTA CECILIA)

A CARICO DI ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

BAGNASCO MIRCO (DEGO CALCIO)





A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E

USAI MATTEO (PLODIO 1997)

A gioco fermo spingeva violentemente un avversario con la mano sul viso causandone la caduta a terra, inoltre mentre usciva dal terreno di gioco offendeva il D.G.

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

BAYI SAMIR ISMAIL (PLODIO 1997)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ATTOLINI LUIGI (NOLESE R.G. 1946 2001)

PELIZZARI CARLO (SANTA CECILIA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MACAGNO MANUELE (VADESE CALCIO 2018)

AMMONIZIONE (III INFR)

BASTONI FABIO (PLODIO 1997)

AMMONIZIONE (II INFR)

BUSCAGLIA MATTEO (CALIZZANO 63)

ARNALDI MATTEO (NOLESE R.G. 1946 2001)

SEMRY HAZEM SAID (NOLESE R.G. 1946 2001)

BOVIO GABRIELE (PLODIO 1997)

LUSSI LUCA (PLODIO 1997)

TRIOLO DOMENICO (PLODIO 1997)

AMMONIZIONE (I INFR)

LOI RICCARDO (CALIZZANO 63)

FERRARO CRISTIAN (DEGO CALCIO)

LEKA LEONARD (DEGO CALCIO)

MOZZONE PAOLO (DEGO CALCIO)

RESIO SIMONE (PLODIO 1997)

ASTIGIANO ALESSANDRO (SANTA CECILIA)

BERRUTI RENZO (SANTA CECILIA)

XHAFAJ XHENTIL (SANTA CECILIA)

MARCHI MATTEO (VADESE CALCIO 2018)

PROVATO JACOPO (VADESE CALCIO 2018)