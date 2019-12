Calciomercato. La Goliardica ufficializza Bottino e l'ex Albissola Gianrossi

Il comunicato ufficiale

La Società A.S.D. GOLIARDICAPOLIS 1993 è lieta di comunicare a tutti gli organi d'informazione ed ai propri sostenitori l'arrivo di tre nuovi innesti che andranno a rinforzare l'organico di mister D'Asaro: SIMONE BOTTINO ex Pietra Ligure, ANTONIO DI PIETRO ex Lavagnese e ALESSANDRO GIANROSSI ex Molassana.

Simone e Antonio, classe 1996 e 97, andranno a completare rispettivamente il reparto di difesa e centrocampo mentre Alessandro, 97, difenderà la porta granata.

Tre profili di spessore e personalità ai quali il presidente Alberto Saracco e tutto il suo lo staff augura un caloroso benvenuto.

In fine il Club saluta Cabras, Laganaro, Piovesan e Sighieri e li ringrazia per il lavoro svolto augurandogli le migliori fortune per il prosieguo delle loro carriere.