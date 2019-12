Calciomercato, Pietra Ligure. Ufficializzati sei colpi: non solo Zunino, Cocito e Genta, presi anche Esposito, Castiglione e Viola

Cocito Francesco, difensore classe 1982 proveniente dall'Albenga alla 2° esperienza in biancoazzurro dopo quella della stagione 2015-16.

Zunino Elia, attaccante classe 1995, proveniente dal Virtus Castelfranco, già protagonista coi nostri colori dal 2016 al 2019 con all'attivo 56 gol in 96 presenze.

Saluta purtroppo la nostra squadra per motivi lavorativi Simone Bottino, protagonista indiscusso delle nostre ultime 3 stagioni, che passa alla Goliardica. Ringraziandolo per quanto fatto con la nostra maglia, a lui vanno i nostri migliori auguri per la sua nuova avventura.

