Giudice Sportivo, Seconda Categoria A: quattro giornate a mister Moroni, tre a Lizza

Campionato Seconda Categoria Girone “A” GARE DEL 30/11/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SAJETTO GIAMMARCO (CARLIN S BOYS)

AMMONIZIONE (III INFR)

FERRERI TOMMASO (CARLIN S BOYS)

PELLICCIONE FRANCESCO (SAN BARTOLOMEO CERVO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPODANNO THOMAS (CARLIN S BOYS)

GARE DEL 1/12/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

MORONI MASSIMILIANO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

al termine della gara teneva comportamento gravemente irriguardoso nei confronti dell'Arbitro; successivamente mentre il Direttore di gara stava entrando nel suo spogliatoio, impediva forzatamente la chiusura della porta reiterando il comportamento sopra descritto.

SQUALIFICA PER UNA GARA

RATTALINO SIMONE (BORGIO VEREZZI)

espulso dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del Direttore di gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

SAMMASSIMO ANDREA (SANTO STEFANO)

MORONI MASSIMILIANO (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

BRAZZINO GIACOMO (ACADEMY ALBISSOLA F C)

CANAVESE ANDREA (ONEGLIA CALCIO)

ACAMPORA PIERLUIGI (VILLANOVESE A.S.D.)

AMBESI MATTIA (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER TRE GARA/E

LIZZA PATRICK (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

al termine della gara teneva comportamento gravemente irriguardoso e minaccioso nei confronti del Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCABURRI ERMES (CERVO 2016)

AMMONIZIONE (III INFR)

GIOVANATI EDOARDO (ATLETICO ARGENTINA)

VINAI YURI (CERVO 2016)

MARCUCCI LUCA (SANTO STEFANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

FORNARI ALBERTO (BORGIO VEREZZI)

SORGI NIKOLAS (CERVO 2016)

ALLOISIO FILIPPO (ONEGLIA CALCIO)

GARIBALDI DIEGO (RIVA LIGURE)

GIORDANO MICHELE (RIVA LIGURE)

GUIDETTI ALESSIO (RIVA LIGURE)

MESSINA MATTEO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

MUSCIO STEFANO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

ANFOSSI DAVIDE (SANTO STEFANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

BARDHI ALFONC (ACADEMY ALBISSOLA F C)

FADLAOUI OTMAN (ACADEMY ALBISSOLA F C)

GUIRAT MOEZ (ATLETICO ARGENTINA)

STELLA MATTEO (ATLETICO ARGENTINA)

PIRROTTA MATTEO (BORGIO VEREZZI)

TASSISTO PAOLO (BORGIO VEREZZI)

BALBO GUIDO (CERVO 2016)

TAGA AMARILDO (CERVO 2016)

GAROFALO MATTIA (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

SIRACUSA PABLO MARIANO (SAN FILIPPO NERI ALBENGA)

MANGIONE STEFANO (SANTO STEFANO)

NATALI LUCA (SANTO STEFANO)

BALDO STEFANO (VILLANOVESE A.S.D.)

LECINI ANDIST (VILLANOVESE A.S.D.)

ABAYOMI OLALEYE (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

AMBESI MATTIA (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

LUPU ROMAN (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)

OCHISOR MARIAN (VIRTUS SANREMO CALCIO2011)