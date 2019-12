Meeting Arcobaleno Scuola: Annaluna Pittella si aggiudica la borsa di studio intitolata a Michele Olmo

Si è svolta presso la Sala “Francesco Correale” della Biblioteca Civica di Celle Ligure la cerimonia di consegna della Borsa di Studio intitolata a Michele Olmo, giunta alla 13° edizione ed abbinata alla manifestazione sportiva “Meeting Arcobaleno Scuola” svoltasi nella scorsa primavera.

Il riconoscimento va a premiare il miglior alunno della Scuola Media cellese che, avendo frequentato nell’anno scolastico 2018/19 la classe terza, ha conseguito il miglior risultato nell’ambito scolastico abbinato alla performance sportiva realizzata appunto in occasione del Meeting Arcobaleno Scuola.

Affermazione netta per Annaluna Pittella, promettente sprinter del Centro Atletica Celle Ligure che ha saputo concretizzare anche ottimi risultati in ambito scolastico e che nell’occasione è stata premiata Dott. Paolo Olmo, figlio dell’indimenticabile Michele, alla presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Celle Ligure Roberto Piombo, del Presidente del Centro Atletica Celle Ligure Marco Calcagno e della prof.ssa Adriana Gallazzi (a rappresentare il locale Istituto Comprensivo).

Nel corso della serata c’è stato spazio anche per le premiazioni dei primi tre classificati per ogni categoria della fase comunale dei Giochi Studenteschi di Cross, svoltasi in mattinata presso il Centro Sportivo Giuseppe Olmo/Pino Ferro, che hanno visto impegnati circa 100 alunni della locale scuola media.

Si allega elenco delle 4 gare disputate, con citazione d’obbligo per i vincitori: tra i cadetti vittoria per Gabriele Di Vita mentre tra le cadette la spunta Alessia Rebagliati. Entrambi bissano il successo già conseguito nella precedente edizione dell’evento.

Nella categoria ragazze grande impressione ha suscitato la neofita Lara Dieci, mentre in campo maschile ha prevalso il coraggioso Aurelio Invernizzi, autore di una gara “a tutta” dal primo all’ultimo metro!