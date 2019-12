Calcio, Prima Categoria: Gol e tante occasioni nell'anticipo, ma il punto sa di occasione persa per Letimbro e Olimpia Carcarese

LETIMBRO - OLIMPIA CARCARESE 2-2 (15' Martino, 35'Cervetto, 55' Cervetto, 71' Orcino rig.)

96' finisce qua, termina 2-2 l'anticipo del sabato

93' giallo per Martino, fallo tattico dell'attaccante gialloblu

91' ribaltamento di fronte immediato che porta Hublina al tiro sugli sviluppi di calcio d'angolo, Bianco è attento e devia la sfera in corner. Sulla battuta nulla di fatto

90' saranno sei i minuti di recupero

89' Letimbro vicina al gol vittoria. Angolo di Valdora, Delbuono di testa non inquadra però la porta!

88' risponde la Letimbro, Frumento esce a favore di Cappelletti

86' Volga - Bagnasco, ancora un cambio per l'Olimpia Carcarese

85' cinque minuti alla fine dell'anticipo

80' Letimbro in dieci! Espulso Bianchi per proteste. Il giocatore subentrato ha reclamato il calcio di rigore per la trattenuta subita in area

77' Oliveri richiama Vanara, entra in campo Bianchi

76' Botta secca di Orcino su punizione, Lovesio si trova sulla traiettoria, ma sul secondo palo non trova la deviazione vincente

75' Cervetto è bravo a smarcarsi, e va al tiro, Bianco risponde con una mano

71' PAREGGIO DELLA LETIMBRO! ORCINO SU CALCIO DI RIGORE! Penalty guadagnato da Vanara sull'intervento di Landi

69' ancora un cambio per i valbormidesi, Caruso subentra a Vassallo

66' la Letimbro prova ad accelerare, cross di Orcino, sfera ribattuta dalla difesa dell'Olimpiaa, Delbuono va al tiro chiamando Landi alla parata in corner

65' Valdora ruba un pallone interessante, puntando la porta, Landi però fa buona guardia

59' un cambio per parte. Oliveri richiama Battistel e lancia Valdora, nell'Olimpia Vero lascia il terreno di gioco a favore di Comparato

58' gioco fermo da tre minuti, Bianco sugli sviluppi dell'azione è rimasto infortunato in un contrasto con Vassallo

55' CERVETTO! SORPASSO OLIMPIA CARCARESE! Azione flipper sul rinvio di Bianco, il più lesto è l'ex attaccante del Bragno che deposita in rete

49' Hublina si divora la rete del sorpasso solo di fronte a Bianco, occasione colossale per gli ospiti

48' i valbormidesi ripartono a tavoletta: prima opportunità della ripresa per Vassallo, pronto a incrociare sul secondo palo, sfera però sul fondo

46' inizia la ripresa

Secondo tempo!

45' termina il primo tempo, squadre negli spogliatoi sull'1-1

43' Landi reattivo sulla conclusione di Martino, l'estremo ospite evita il nuovo vantaggio gialloblu

40' ancora Letimbro, questa volta con Battistel, tiro ampiamente a lato

38' prima ammonizione del match, giallo per Vero per un intervento ruvido su Frumento

36' e dopo appena un giro di orologio la Letimbro sfiora il nuovo vantaggio. Bel fraseggio a innescare Frumento, il suo assist viene però disinnescato in extremis dalla retroguardia ospite

35' IL PAREGGIO DELL'OLIMPIA CARCARESE! Cervetto vince il rimpallo in area, apre il sinistro e imparabilmente infila bianco.

26' punizione per l'Olimpia Carcarese, sul pallone Hublina ma la sfera sorvola di parecchi metri la porta di Bianco

22' rete annullata all'Olimpia Carcarese! Colpo di testa perfetto di Vassallo, ben innescato da Cervetto, ma Ghiso rileva la posizione di off side.

18' cambio nella Letimbro, Vanara prende il posto di Carminati

15' E LA LETIMBRO PASSA IN VANTAGGIO! La punizione di Battistel non viene respinta con efficacia dai biancorossi, la palla alla fine giunge a Carminati che c'entra il palo, favorendo però il tap in da pochi passi di Martino

13' atterrato Martino, punizione da posizione invitante per i padroni di casa

12' Hublina lancia in profondità Cervetto, situazione interessante per i valbormidesi, ma Ghiso rileva la posizione irregolare di partenza dell'attaccante ospite

7' proteste biancorosse per un presunto contatto in area, Ghiso chiama invece il fallo a favore della Letimbro

5' la prima occasione è dell'Olimpia Carcarese. Zizzini va con il tiro a giro, Bianco si allugna e devia in angolo.

1' si parte!

Primo tempo

Letimbro: Bianco, Ottonello, Palmiere, Delbuono, Lovesio, Rossetti, Frumento, Orcino, Martino, Battistel, Carminati.

A disposizione: Valerioti, Mellogno, Odenato, Calabrò, Morando, Bianchi, Vanara, Cappelletti, Valdora.

Allenatore: Oliveri (Oliva squalificato)

Olimpia Carcarese: Landi, Vero, Mazza, Marini, Spozio, Ezeukwu, Vassallo, Volga, Cervetto, Hublina, Zizzini.

A disposizione: Allario, Caruso, Marenco, Bagnasco, Sozzi, Rebella, Gandolfo, Comparato.

Allenatore: Chiarlone

Arbitro: Ghiso di Savona