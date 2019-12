Calcio. Savona tra campo e mercato, ma con il Chieri la formazione è praticamente obbligata. Barresi: "La squadra è sul pezzo, tra i convocati diversi ragazzi della juniores" (VIDEO)

Nuova vigilia di campionato per il Savona di mister Luciano De Paola, impegnato domani pomeriggio sul prato del "Bacigalupo" (rattoppato questa mattina con il rullo dopo la battaglia di sette giorni fa tra striscioni e Sanremese) contro il Chieri, reduce dal 2-0 ottenuto a Vado mercoledì nel recupero della tredicesima giornata.

Dopo una settimana particolarmente movimentata a livello di mercato in uscita (via Buratto, Vita, Mehic e Shekiladze, fuori dal giro anche Rossini e Lo Nigro), i biancoblù scenderanno in campo con una formazione infarcita di giovani, come sottolineato dall'allenatore in seconda, Simone Barresi, intervenuto nella conferenza pre-partita al posto dello squalificato De Paola.

Un turno di stop anche per il difensore Castellana, oltre agli infortunati Fricano, Pertica e Marchio, che costringeranno lo staff tecnico ad adattare probabilmente il mancino Dinane nel ruolo di terzino destro.