Calciomercato. Fabio Rignanese saluta il Legino e passa all'Acqui

E' arrivato nel corso della settimana l'annuncio da parte dell'Acqui dell'ingaggio di Fabio Rignanese.

L'attaccante, dopo la prima parte della stagione con la maglia del Legino, torna infatti in Piemonte, in una piazza di blasone come quella bianconera.

Rignanese ritrova la regione alpina dopo i 23 gol messi a segno con la maglia del San Giuliano, ma non rappresenta l'unico rinforzo per l'Acqui: a comporre il reparto arretrato di mister Merlo ci sarà anche Giovanni Gilardi, ex centrale del Ligorna.