Calcio. Eccellenza, l'Albenga passa in casa della Genova Calcio: al "Ferrando" decide Castagna

GENOVA CALCIO - ALBENGA 0-1 - 27' Castagna

45'+10 È finita: Albenga batte Genova Calcio 1-0.

45'+8 Ammonito Metalla, espulso Massara.

45'+7 Scintille a metà campo, Metalla a terra: l'arbitro ha un rosso in mano, attendiamo la decisione.

45'+6 Testore al tiro, Bambino blocca a terra.

45'+3 Cambia ancora la Genova Calcio: esce Chiriaco, entra Testore.

45'+1 Ammonito Olivieri, era diffidato salterà dunque un turno di campionato.

45'st Maxi recupero in arrivo per le tante interruzioni, una su tutte quella per i soccorsi a Dorno: saranno nove minuti.

44'st Fuori Serinelli dentro Campidano nella Genova Calcio.

41'st Punizione di Metalla dal 30 metri: pallone fuori di poco.

38'st Ultimo cambio per Solari: Marquez per Castagna. Nei padroni di casa dentro Cafferata.

36'st Dentro Cappannelli nei padroni di casa.

31'st Ancora un cambio per mister Solari: esce De Simone, entra Metalla.

28'st Altra tegola per l'Albenga: Grandoni si ferma e deve lasciare il campo, dentro al suo posto Nardi.

23'st De Simone atterrato a circa 25m dalla porta avversaria, giallo per Massara. Dalla punizione seguente nulla di fatto.

19'st Gran colpo di testa di Ilardo, Bambino inchioda il pallone a pochi metri dalla linea di porta. Albenga in un momento di difficoltà, la Genova Calcio prova ad approfittarne.

18'st Applausi di tutto il pubblico sugli spalti per l'uscita dal campo di Dorno: il giovane dell'Albenga lascia il campo con un vistoso turbante sul capo. Il ragazzo è comunque cosciente e cammina sulle proprie gambe.

16'st Campelli ha una buona palla per riequilibrare la contesa, Bambino si oppone alla grande e mette in angolo.

15'st Albenga ora in campo con il 3-5-2 rispetto al 4-3-3 di partenza.

9'st Scontro tra Dorno e Chiriaco, ad avere la peggio il numero 10 ingauno che deve lasciare il campo. Solari è così costretto al doppio cambio per far quadrare la quota dei giovani: fuori Dorno e Di Salvatore, dentro Barisone e Grandoni.

6'st Di Salvatore all'improvviso, Dondero super devia in angolo.

1'st Riprende il gioco, nessuna novità di formazione nei due schieramenti.

45' +1 Si chiude qui la prima frazione: a Genova Albenga avanti 1-0 grazie al gol di Castagna al 27'.

44' Ammoniti Gargiulo e Riggio arrivati a muso duro a metà campo.

42' Di Salvatore si libera bene in area avversaria, tiro però debole e facile preda di Dondero.

40' Brutto fallo di Chiriaco ai danni di Castagna, giallo per il numero 6 genovese. Poco dopo ammonito anche l'allenatore di casa Corrado.

35' Ammonito Dorno per perdita di tempo: il classe '00 ha tardato la battuta di un corner, eccessivamente secondo il signor Rinaldi di Novi Ligure.

32' Ancora Castagna pericoloso: assist di Di Salvatore e conclusione sul fondo.

27' CASTAGNA, 1-0 ALBENGA! Esordio con gol per l'ex attaccante del Pietra che a tu per tu con Dondero non sbaglia.

25' Spinge ancora la squadra di casa: Massara di testa non è preciso, pallone alto. Poco dopo ancora disattenzione difensiva della squadra di Solari, l'attacco genovese però si perde sul più bello e l'azione sfuma.

24' Piccarreta sfugge a Molinari e va al tiro, Bambino si distende e mette in corner con bravura.

19' Castagna ci prova dal limite dell'area, pallone sul fondo.

15' Episodio analogo a quanto accaduto qualche minuto fa, questa volta però in area dell'Albenga: anche in questo caso nessun provvedimento arbitrale con le proteste che adesso sono tutte biancorosse.

11' Molinari conclude a rete, un difensore ospite si oppone e probabilmente impatta il pallone con un braccio in area genovese: il direttore di gara non ravvisa alcuna irregolarità, proteste degli ospiti.

9' Albenga vicina al vantaggio con Figone servito da Di Salvatore: Dondero in uscita chiude con bravura.

2' Subito un brivido per l'Albenga, la Genova Calcio non ne approfitta con il pallone che taglia l'area di rigore e termina sul fondo.

1' Iniziata la sfida del 'Ferrando": padroni di casa in completo biancorosso, ospiti con i consueti colori bianconeri.