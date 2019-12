Calcio, Eccellenza. Triplo Parodi, il Sestri conquista partita e vetta della classifica. Finale battuto 3-0

SESTRI LEVANTE – FINALE 3-0 (40', 57', 74' Parodi)

49' finisce senza ulteriori sussulti la sfida del "Sivori". Padroni di casa che conquistano l'intera posta in palio e restano in solitaria in vetta alla classifica.

45' prova la conclusione a giro Capo, Porta blocca la sfera sul primo palo. Intanto ci saranno 4' di recupero.

43' Capo punta nell'uno contro uno De Benedetti che però, con l'aiuto di un compagno respinge in angolo la conclusione della punta levantina.

42' ancora una sostituzione per i padroni di casa con Iurato che sostituisce Puricelli. Poco prima conclusione dalla distanza per Pane, la sua seconda di giornata, ancora da dimenticare.

40' terza sostituzione per Ruvo: fuori Selvatico, in campo Cusato.

36' ultimo cambio per il Finale con Faedo che lascia spazio a Murrizi. Nel Sestri Croci lascia posto a Mazzali.

35' conquistava l'ottavo corner il Sestri con la conclusione di Capo di prima intenzione deviata da De Benedetti. Sulla battuta colpo di testa di Croci verso il secondo palo con la palla che supera Porta, ma Puricelli nel tentativo di spingerla in fondo al sacco colpisce con troppa violenza e manda a lato.

32' standing ovation della tifoseria casalinga che saluta l'uscita dal campo di Parodi, al suo posto Capo.

30' quarto cambio per il Finale: fuori Galli, in campo Gabriele Buttu.

30' primo corner del match per il Finale. Sulla traiettoria del pallone spunta De Benedetti che però manda a lato.

29' TRIS DI PARODI! Altra bella discesa di Cirrincione sulla destra, sul primo tentativo di Croci si oppone Porta in uscita, ma sulla ribattuta si avventa Parodi che, a porta sguarnita, non può far altro che depositare la sfera in fondo alla rete.

22' fallo a centrocampo, ammonito Selvatico. In precedenza ammonito anche Del Nero.

21' non è fortunato Cuneo che lascia partire la conclusione da posizione favorevole, blocca Porta.

12' RADDOPPIO DEL SESTRI LEVANTE, ANCORA PARODI! Stavolta il cross verso il centravanti ex Vado da parte di Cirrincione ha buon esito, con la punta che all'esordio mette subito a segno una doppietta.

10' azione rapida della squadra di casa, cross di Croci verso Parodi, libera De Benedetti.

6' cross dalla destra di Puricelli verso Parodi appostato sul secondo palo, dove trova l'opposizione in uscita di Porta. Sul corner successivo Cirrincione colpisce al volo ma manda a lato.

1' subito un tris di cambi per mister Buttu: in campo Molina, Viganò e Rocca al posto di Pollero, Intili e G. Cavallone.

SECONDO TEMPO

45' non c'è recupero, le squadra vanno al riposo col momentaneo vantaggio dei padroni di casa con il gol all'esordio di Parodi.

44' numero da giocoliere nell'area finalese per Croci che si aggiusta il pallone ma la sua conclusione a giro trova il palo lontano e termina fuori.

40' TROVA IL VANTAGGIO IL SESTRI LEVANTE! Trova la verticalità la squadra di Ruvo con il lancio lungo per la testa di Croci per Parodi che si trova a tu per tu con l'estremo avversario e non può far altro che scagliare in porta la sfera.

35' conclusione velleitaria dalla lunga distanza per Pane, c'è la potenza, non la precisione: palla sul fondo.

31' cross di Buffo ancora dalla sinistra, sul secondo palo trova l'appuntamento col pallone Puricelli che, distrubato da Finocchio, non colpisce alla meglio di testa e manda a lato.

25' sterile il possesso di palla del Sestri Levante in questi minuti dove il Finale pensa a difendersi con ordine.

22' è sulla corsia di sinistra che il Sestri prova gli affondi decisivi, ancora una volta il Finale si salva, stavolta con l'uscita palla al piede dall'area di Odasso che anticipa Cuneo.

17' Porta in uscita riesce a disturbare il tentativo di Parodi impedendo all'ex Vado di andare alla conclusione, sulla sfera si avventa Puricelli ma trova ancora la risposta dell'estremo giallorosso.

13' secondo angolo del match per il Sestri, dalla bandierina Cuneo chiama lo schema e trova sul secondo palo Pane. Colpo di testa che sfila sul fondo ad un soffio dal palo alla sinistra di Porta.

12' Pietro Cavallone libera l'area di testa, Pane si avventa sulla sfera e lascia partire una conclusione troppo centrale per impensierire Porta che blocca.

11' risponde il Finale con un cross di Ferrara dalla sinistra su cui si avventa Faedo, colpo di testa alto.

10' sponda di Croci per l'inserimento di Parodi, ma il tiro del neo corsaro finisce alto.

8' spinge ancora il Sestri, sempre sulla propria sinistra, ma ancora una volta la difesa ospite libera l'area con l'intervento di testa di P. Cavallone sul cross di Buffo.

4' primo squillo per la squadra di Ruvo con Buffo che infila sul fianco destro la difesa finalese e lascia partire un cross a mezz'aria deviato in angolo da De Benedetti. Traiettoria dalla bandierina bloccata da Porta.

1' padroni di casa in tenuta bianca con banda rossoblu sul petto, Finale in classica tenuta giallorossa. Si parte!

PRIMO TEMPO

Buongiorno a tutti i lettori di svsport.it dallo stadio “Sivori” di Sestri Levante, pronto ad ospitare la tredicesima giornata del campionato di Eccellenza ligure, in uno dei più classici testa-coda tra i padroni di casa ed il Finale.

Per i savonesi trasferta proibitiva per cercare il riscatto dopo lo scivolone casalingo di domenica scorsa nella sfida salvezza contro l'Athletic Liberi. Per i padroni di casa invece l'obbiettivo è continuare a vincere e rimanere in testa alla classifica, con un occhio alle rivali.

Queste le scelte dei due tecnici al fischio d'avvio del signor Laganaro di Genova:

SESTRI LEVANTE (3-5-2): Confortini; Pane, Del Nero, Bergamino;Puricelli, Cirrincione, Cuneo, Selvatico, Buffo; Parodi, Croci.

A disposizione: Rollandi; Cusato, Righetti, Batocchioni, Capo, Chella, Gandolfo, Iurato, Mazzali

Allenatore: A. Ruvo

FINALE (4-4-2): Porta; Pollero, P. Cavallone, De Benedetti, Finocchio; Faedo, Odasso, Galli, Ferrara; Intili, G. Cavallone.

A disposizione: Vernice; Fazio, G. Buttu, Murrizi, Gerundo, Molina, Viganò, Rocca.

Allenatore: P. Buttu