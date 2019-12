Calcio. Vado, terza gara in una settimana per i rossoblù di Tarabotto: alle 14.30 c'è la sfida sul campo del Bra

E' un Vado che viaggia ancora a corrente alternata, ma la sfida odierna sul campo del Bra, diretta concorrente nella lotta salvezza, non ammette passi falsi.

Lo sanno bene giocatori e staff tecnico rossoblù, pronti ad archiviare l'opaca prestazione fornita in settimana contro il Chieri, arrivata tre giorni dopo la roboante vittoria al "Riboli" di Lavagna.

Occhio però alla compagine piemontese di mister Daidola, risalita in zona playout dopo sei sconfitte nelle prime sei giornate di campionato: i giallorossi, con tre giocatori in più nel motore (Spera, El Hamdaoui e Kharoubi), vogliono dar seguito al successo esterno ottenuto domenica scorsa a Sarzana contro la Fezzanese per proseguire la rimonta verso posizioni di classifica più tranquille.

Stesso obiettivo anche in casa Vado, dove potrebbe trovare spazio, nella formazione di partenza, Simone Guarco, pronto a far coppia con Castaldo al centro della difesa. Possibile un'altra chance per l'esterno Bruschi, mentre Piacentini e Alessi guideranno ancora una volta l'attacco rossoblù.

Al "Bravi" il fischio d'inizio è previsto per le 14.30, con livescore sulle pagine del nostro quotidiano