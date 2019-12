Calcio. Finale: giovedì arriva mister Renzo Ulivieri

Sarà un giovedì di formazione aperto a tutti i tecnici del territorio quello del prossimo 12 dicembre, a partire dalle ore 20 in Sala Gallesio, in via Pertica a Finale ligure (di fronte al Municipio).

A parlare di cosa e come cambia nel mondo pallonaro italiano sarà una delle figure storiche del calcio italiano, passato ormai da qualche anno dalla panchina alla scrivania: mister Renzo Ulivieri.

Il tecnico toscano, che in passato si è seduto su numerose e prestigiose panchine di Serie A e Serie B quali Ternana, Vicenza, Perugia, Sampdoria, Vicenza, Cagliari, Napoli, Bologna e Torino, è da alcuni anni direttore tecnico della scuola allenatori di Coverciano e presidente dell’Assoallenatori italiana.