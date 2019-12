Calcio, Veloce. Dimissioni respinte, mister Gerundo e i granata avanti insieme

Da pochi minuti si è concluso l'atteso vertice in casa Veloce per discutere sulla posizione di Mario Gerundo, dimessosi iere sera dopo la sconfitta per 8-0 contro la Praese.

La società ha deciso di respingere le dimissioni, come conferma Giorgio Levo.

"Abbiamo deciso di proseguire la nostra strada con il tecnico, la situazione attuale non dipende infatti solo dal suo operato: anche la società e i giocatori hanno le loro reponsabilità.

Domani sera ci sarà un'incontro tra Gerundo e i ragazzi, per capire quali comportamenti mutare, mentre da parte nostra ci adopereremo per trovare gli acquisti giusti per rinforzare l'organico".