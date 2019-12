Rugby Ligure: il punto da tutti i campionati, vittoria facile per il Savona

In pausa i principali campionati senior oggi ha tenuto banco il V Memorial Besio Massa dedicato agli Under 16. In campo le squadre di Liguria e Piemonte con una squadra a testa, Lombardia e Toscana con due squadre ciascuna. Successo tecnico e agonistico assicurato, il torneo è stato seguito con vivo interesse oltre che dai rispettivi tecnici da un folto pubblico composto principalmente dai molti genitori al seguito delle rappresentative regionali. Presenti all’evento i vari tecnici delle rappresentative ed inoltre i Presidenti FIR di Liguria Oscar Tabor, e di Toscana, Riccardo Bonaccorsi. Tutte le partite sono state dirette dagli arbitri del Gruppo FIR Liguria con Ermellino, Shulgina, Costa, Giovanelli, Catano, Cassinelli con la collaborazione di Giorgio Malaspina.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (RECUPERI V GG ANDATA)

Savona – ProRecco/B 62/7

Union Riviera – Amatori Genova 17/26

CLASSIFICA: CUS Pavia punti 20, Savona (**) 13, Amatori Genova (**) 10, Union Riviera 4, Pro Recco/B punti 0.

(*) = Partite da recuperare.

SERIE C/2 (RECUPERO IV GIORNATA ANDATA)

ValTanaro – CUS PO 7/15

CLASSIFICA: cus Piemonte Orientale punti 18, DR Ferroviaria Spezia e Lions Tortona punti 15, CUS PO 14, ValTanaro 6, Le Tre Rose Casale M. 5, Saluzzo 1, Cffs Cogoleto punti - 8.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (VII GIORNATA)

FTGI Embriaci – A.S.R. Milano 10/20

Kawasaki Robot Calvisano – Unione Monferrato 28/19

Nordival Rovato – CUS Torino 32/7

Como – Tutto Cialde Lecco 26/31

CUS Milano – IM Exchange Viadana 38/21

CLASSIFICA: Calvisano punti 33, ASR Milano 26, CUS Milano 20, Rovato 17, Unione Monferrato 16, CUS Torino e Lecco 15, Viadana 6, Como 2, Embriaci punti 1.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 1 (VII GIORNATA)

Biella – FTGI Ligues1 39/7

Amatori Novara – Rivoli 14/15

Collegno – San Mauro 30/19

Ivrea – Moncalieri 43/19

CLASSIFICA: Biella punti 31, Ivrea 28, Rivoli 25, Novara 19, Ligues1 16, Collegno 9, San Mauro 5, Moncalieri punti 1.

UNDER 18 GIRONE 2 TERRITORIALE (VII GIORNATA)

Amatori Genova – FTGI Ligues2 (n/d) in attesa decisione G.S.

Chieri – Union Riviera (n/d) in attesa decisione G.S.

FTGI Embriaci2 – Unione Monferrato2 92/0

VII Torino in sosta

CLASSIFICA: VII Torino (*) punti 25, Amatori Genova (**) 24, Ligues2 (**) 15, Embriaci2 (*) 11, Chieri (**) ed Union Riviera (***) 5, Monferrato2 (*) 1.

UNDER 14

CUS Genova1 – Savona 10/45

CUS Genova2 – Amatori Genova 29/40

SERIE A FEMMINILE (VII GIORNATA)

LeMastine Parabiago – CUS Genova 29/0

Biella – Monza 10/101

Chicken CUS Pavia – Lions Tortona 71/0

CUS Milano in pausa

CLASSIFICA: Monza punti 27 , Chicken CUS Pavia 20, CUS Milano e Parabiago 15, CUS Genova 10, Tortona 9, Biella 0.