Volley maschile, Serie C: l'Albisola ritrova prestazione e sorrisi, 3-0 al Colombiera nella trasferta di Sarzana

La partita vede due set (il primo e il terzo) in cui gli Albisolesi impostano il loro gioco e controllano gli avversari ed un secondo set in cui gli spezzini partono molto forte portandosi prima 8-2 e poi 16-11. Una grande prova di carattere e di cinismo porta la Spinnaker a ribaltare il risultato e a portarsi a casa il set col punteggio di 23-25.

Queste le parole di Claudio Agosto, allenatore della Spinnaker: “La squadra si ritrova dopo due sconfitte, senza patire l’assenza dell’opposto titolare Andrii Sheva Skoreiko, volato in Ucraina per motivi famigliari, ben sostituito dal giovane Natan Arcidiacono.

In settimana ho ricordato ai ragazzi che quest’anno il nostro obiettivo è imparare a perdere per costruire delle vittorie. Questa sera in parte siamo riusciti a metterlo in pratica. Le prossime due gare ci daranno la dimensione di questo gruppo e di questa stagione”.