﻿Kick boxing. Ancora un successo per Chiara Vincis dell'Asd Kick Boxing Savona (FOTO)

Si è svolto sabato 7 dicembre a Corte in Corsica nel contesto di un galà perfettamente organizzato dal Maestro Jean Andrè Poli alla guida della locale società sportiva Toni Sport un importante match che ha visto impegnata Chiara Vincis, portacolori dell'Asd Kick Boxing Savate Savona e ormai nota atleta del Maestro Andrea Scaramozzino, che da anni guida la rinomata società sportiva savonese, contro l’atleta marsigliese Emma Gongora che oltre ad essere pluricampionessa mondiale ed europea è considerata una tra le atlete più forti in circolazione tra quella categoria di peso.

L’anno scorso in Francia c’era già stato un match tra queste due forti atlete con in palio una cintura europea ISKA che vinse ai punti la Gongora in un match di livello ma Vincis non si è persa d’animo e dopo un anno appena si è presentata l’occasione si è ripresa la sua rivincita con un match che l’ha vista vincere tutte le cinque riprese costringendo anche l’avversaria ad un conteggio dopo una serie di colpi forti e precisi messi a segno dalla nostra Chiara.

Si conclude con una cintura mondiale di savate, diverse vittorie in galà esteri e una cintura evento guadagnata a Strasburgo questo 2019 agonistico per questa fantastica atleta. Vincis ha già ripreso il suo amato lavoro come segretaria nel comitato provinciale CSEN e nel pomeriggio il suo corso bimbi improntato a trasmettere sicurezza e fisicità ma sempre divertendosi già dall’età dei 6 anni in avanti.