Calcio, Nolese. Capitan Samuele Dabove promuove l'inizio di stagione: "Viste le premesse, stiamo facendo bene. Play off? Ci proviamo"

Quello tra Samuele Dabove, centrocampista di qualità classe 1991, e la Nolese è un legame sempre più saldo. Dopo stagioni iniziali di livello, con tanto di play off, sono arrivate tre annate negative che, tuttavia, non hanno fatto venire meno l'attaccamento per i colori biancorossi.

"In estate c'è stato un momento in cui sembrava che non si riuscisse a fare la squadra. Nonostante qualche richiesta fosse arrivata, ho preferito dare una mano a Balbo, contattando amici e conoscenti. Al mister sono molto legato anche umanamente, è un grande appassionato di calcio e ci fa divertire", commenta Dabove, che da quest'anno indossa anche la fascia da capitano. "Adesso - continua - vedere 26 persone che si allenano mi rende davvero felice. All'inizio mi sembrava un sogno visto da dove si era partiti. Una vittoria per tutti quelli che come me hanno deciso di continuare dopo le annate sfortunate".

La Nolese, a quota sette punti, naviga in una sorta di limbo, in attesa di capire se potrà provare a giocarsela per i play off o se dovrà guardarsi le spalle. "Credo che possiamo puntare agli spareggi promozione - racconta Dabove - mentre a livello personale mi piacerebbe superare i sette goal della scorsa stagione, sebbene ultimamente giochi più distante dalla porta".

Domenica per la Nolese è arrivata una sconfitta con il Dego: "La partita è stata condizionata da numerose assenze e, anche se non amo parlarne, da qualche decisione arbitrale. Una nota positiva c'è, siamo riusciti ad accorciare in nove contro undici, testimoniando di essere una squadra viva e tenace. In generale, giochiamo bene. Ci manca un finalizzatore. Speriamo che il mercato ce ne porti uno", conclude.