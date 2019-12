Calcio, Prima Categoria. Pontelungo inarrestabile, sesto sigillo consecutivo e primato consolidato. Luca Breeuwer: "Stiamo crescendo, questo gruppo è una vera e propria famiglia"

Dopo un avvio in Coppa straordinario e un inizio sottotono invece nel campionato, il Pontelungo è riuscito a inanellare sei vittorie consecutive che gli stanno valendo il primato del campionato di Prima Categoria. Il successo di misura di domenica contro l’ostico Don Bosco V. Intemelia permette alla truppa di mister Zanardini di allungare in testa, mettendo tra punti di distanza tra sé e l’Aurora Calcio. Momento quindi più che positivo per i granata, come anche confermato dall’estremo difensore Luca Breeuwer:

“Nelle prime due giornate di campionato abbiamo faticato parecchio nonostante l’inizio in coppa da urlo, siamo però riusciti a crescere partita dopo partita, conquistato domenica il sesto successo consecutivo. La vera forza di questa squadra è il gruppo, mi dicevano che mi sarei trovato molto bene, ma mai avrei pensato di trovare una vera e propria famiglia. Le preziosissime vittorie contro Aurora Calcio e Olimpia Carcarese sono frutto di questo, sono campi dove è molto difficile fare punti, se non sei davvero coeso e concentrato. C’è certamente ancora tanto da migliorare, come ad esempio chiudere prima le gare per non soffrire fino al triplice fischio, ma siamo sulla buona strada.”

Dopo tante stagioni tra le fila del Ceriale per Luca è arrivato il cambio di maglia questa estate: “E’ stato difficile voltare pagina, ma dopo questi primi mesi con la maglia del Pontelungo posso dire che non potevo fare scelta migliore. Nella sessione di mercato estivo si parlava molto di me, anche in categorie superiori, sono però certo che questa stagione possa essere un bel trampolino di lancio per me. Sto cercando di lavorare duramente, per continuare a fare bene come fatto nella passata annata.”