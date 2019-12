Calcio, Seconda Categoria. La Priamar tessera Blangero e Barba, saluta Fanello. Samuel verso il Plodio

I recenti risultati stanno rilanciando la Priamar in chiave play off e non solo. Anche sul fronte del mercato il sodalizio savonese sta iniziando a muoversi. Lasciano la truppa guidata dal mister Alessio Bresci il centrocampista Fanello e l'attaccante Samuel, quest'ultimo sembrerebbe in predicato di approdare al Plodio, dove ritroverebbe dopo qualche mese mister Dario Roso.

Due uscite e altrettanti ingressi. La difesa viene puntellata con l'inserimento del difensore ex Rocchettese Barba, classe 1984. Il reparto mediano, invece, potrà contare sul classe 1995 Riccardo Blangero.

Proprio il reparto nevralgico del campo sarà quello dove si tenterà di fare ancora qualche operazione. "Stiamo ancora valutando possibili innesti a centrocampo - afferma il ds Mantelli - reparto dove siamo un po' corti. Tengo a dire che siamo felici che, nonostante siano arrivate richieste, due giocatori importanti per noi come Coratella e Hasani rimangano".

Per la cronaca, la corsa della Priamar verso un posto al sole in questa classifica riprenderà domani sera in trasferta contro il Pallare.